10 мая, 19:24

Поединок Уиттакера и де Риддера возглавит турнир UFC в Абу-Даби

Алина Савинова

Австралийский боец Роберт Уиттакер и нидерландец Ренье де Риддер проведут поединок в среднем весе на турнире UFC в Абу-Даби 26 июля, сообщает пресс-служба лиги.

Их бой станет главным событием вечера.

Уиттакер провел последний поединок в октябре 2024 года на UFC 308, проиграв Хамзату Чимаеву сабмишеном в первом раунде. Всего на счету 34-летнего австралийца 26 побед при 8 поражениях в ММА.

Де Риддер 4 мая победил Бо Никала техническим нокаутом на UFC Fight Night. В активе 34-летнего нидерландца 20 побед и 2 поражения в карьере.

Роберт Уиттакер
UFC
ММА
