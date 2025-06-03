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Азамат Мурзаканов — Брендсон Рибейро: время начала и где смотреть трансляцию боя UFC 316

Азамат Мурзаканов и Брендсон Рибейро проведут бой на UFC 316 8 июня
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Азамат Мурзаканов.
Фото Global Look Press

Российский боец полутяжелого веса Азамат Мурзаканов и бразилец Брендсон Рибейро встретятся на турнире UFC 316 в ночь на воскресенье, 8 июня. Событие пройдет на арене «Пруденшал Центра» в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США). Поединок пройдет в предварительном карде и начнется около 04.00 по московскому времени.

ММА UFC: Мурзаканов — Рибейро

36-летний Мурзаканов провел 14 поединков в профессиональных ММА и во всех одержал победу.

У 28-летнего Рибейро в профессиональной карьере — 29 побед, 9 поражений и 1 бой признан несостоявшимся.

Мераб Двалишвили&nbsp;&mdash; Шон О'Мэлли, Джулианна Пенья&nbsp;&mdash; Кайла Харрисон.Основная информация о UFC 316: кард боев турнира, статистика бойцов, где смотреть трансляцию

Бои главного карда бесплатно в прямом эфире покажут телеканал и сайт «Матч ТВ». В ретрансляции эфира федерального канала главные бои вечера можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (при условии подписки). Весь турнир в полном объеме покажут телеканал «Матч! Боец» и сервис UFC Fight Pass.

Отслеживать ключевые события и результаты боя Мурзаканов — Рибейро и других поединков UFC 316 можно в матч-центре ММА сайта «СЭ» и ленте новостей UFC.

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Азамат Мурзаканов
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