Азамат Мурзаканов — Брендсон Рибейро: время начала и где смотреть трансляцию боя UFC 316

Российский боец полутяжелого веса Азамат Мурзаканов и бразилец Брендсон Рибейро встретятся на турнире UFC 316 в ночь на воскресенье, 8 июня. Событие пройдет на арене «Пруденшал Центра» в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США). Поединок пройдет в предварительном карде и начнется около 04.00 по московскому времени.

ММА UFC: Мурзаканов — Рибейро

36-летний Мурзаканов провел 14 поединков в профессиональных ММА и во всех одержал победу.

У 28-летнего Рибейро в профессиональной карьере — 29 побед, 9 поражений и 1 бой признан несостоявшимся.

Бои главного карда бесплатно в прямом эфире покажут телеканал и сайт «Матч ТВ». В ретрансляции эфира федерального канала главные бои вечера можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (при условии подписки). Весь турнир в полном объеме покажут телеканал «Матч! Боец» и сервис UFC Fight Pass.

Отслеживать ключевые события и результаты боя Мурзаканов — Рибейро и других поединков UFC 316 можно в матч-центре ММА сайта «СЭ» и ленте новостей UFC.