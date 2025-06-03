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Сергей Спивак — Валдо Кортес-Акоста: время начала и где смотреть трансляцию боя UFC 316

Сергей Спивак и Валдо Кортес-Акоста проведут бой на UFC 316 8 июня
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Бой между представителем Молдавии Сергеем Спиваком и доминиканцем Валдо Кортес-Акостой пройдет на турнире UFC 316 в ночь воскресенья, 8 июня. Вечер ММА примет спортивный комплекс «Пруденшал Центр» в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США). Начало поединка — около 03.30 по московскому времени.

ММА UFC: Спивак — Кортес-Акоста

30-летний Спивак имеет профессиональный рекорд из 17 побед и 5 поражений. На счету 33-летнего Кортес-Акосты — 13 побед и 1 поражение.

Мераб Двалишвили&nbsp;&mdash; Шон О'Мэлли, Джулианна Пенья&nbsp;&mdash; Кайла Харрисон.Основная информация о UFC 316: кард боев турнира, статистика бойцов, где смотреть трансляцию

Трансляцию боя Спивак — Кортес-Акоста, как и других главных поединков карда, проведут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Боец» и онлайн-сервис UFC Fight Pass и сайт matchtv.ru.

Узнать результат боя Спивак — Кортес-Акоста вместе с другими поединками турнира можно в матч-центре ММА нашего сайта и ленте новостей UFC.

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Валдо Кортес-Акоста
Сергей Спивак
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