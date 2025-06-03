Американские бойцы Джулианна Пенья и Кайла Харрисон проведут титульный поединок в женском легчайшем весе на турнире UFC 316 в ночь на воскресенье, 8 июня. Вечер ММА пройдет на арене «Пруденшал Центра» в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США).

Турнир UFC 316 начнется с ранних прелимов в 1.00 8 июня по московскому времени. Главный кард стартует в 05.00 мск. Выход Пеньи и Харрисон на соглавное событие вечера ожидается около 06.30 мск.

ММА UFC: Пенья — Харрисон

Рекорд 35-летней Пеньи — 12 побед и 5 поражений. В предыдущем поединке на UFC 307 5 октября 2024 года Джулианна победила американку Ракель Пеннингтон раздельным решением судей и во второй раз в карьере завоевала титул чемпионки UFC.

У 34-летней Харрисон — 18 победы и 1 поражение. Предыдущее появление Кайлы в клетке датировано 5 октября 2024 года. Американка единогласным решением судей победила бразильянку Кейтлин Виейру в рамках UFC 307.

В прямом эфире турнир UFC 316 в полном объеме будут показывать телеканал «Матч! Боец» и онлайн-платформа UFC Fight Pass (по подписке). Трансляцию боев главного карда проведут бесплатно телеканал «Матч ТВ» и его сайт matchtv.ru с 05.00 мск.

Результат боя Пенья — Харрисон и других поединков вечера изучайте в матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC.