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Сегодня, 10:05

Айан Гарри проведет бой с Висенте Люке на UFC 296

Давид Хачатрян
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11-й номер рейтинга UFC в полусреднем весе Айан Гарри (13-0) проведет следующий поединок против 10-го номера рейтинга Висенте Люке (22-9) на последнем номерном турнире года UFC 296, который состоится 16 декабря на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США. Об этом сообщил Дана Уайт в соцсетях.

Гарри в прошлом бою победил Нила Магни (28-11) единогласным решением судей (30-26, 30-26, 30-24). Поединок состоялся 19 августа в главном событии номерного турнира UFC 292 в Бостоне, США.

Люке победил Рафаэля дос Аньоса (32-15) единогласным решением судей (49-46, 48-47, 48-47). Бой состоялся 12 августа на UFC on ESPN 51 в Лас-Вегасе, США.

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