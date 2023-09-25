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Андрей Орловский подерется с Валдо Кортес-Акостой 13 января 2024 года

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский (34-22) проведет следующий бой против 31-летнего американца Валдо Кортес-Акосты (10-1) 13 января 2024 года на UFC Fight Night 235 в Лас-Вегасе, США. Об этом сообщил инсайдер Гастон Рейно в соцсети X.

Орловский идет на серии из двух поражений. В прошлом бою он проиграл Дон'Тейлу Майесу (10-5) техническим нокаутом во втором раунде. Поединок состоялся 3 июня на UFC on ESPN 46 в Лас-Вегасе, США.

Акоста провел в UFC четыре боя, одержал три победы и потерпел одно поражение. В прошлом поединке он одолел Лукаша Бржески (8-4) нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 26 августа на UFC Fight Night 225 в Калланге, Сингапур.

Андрей Орловский
UFC
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