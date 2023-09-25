Шон Брэди подерется с Келвином Гастелумом 2 декабря на UFC Fight Night 233

9-й номер рейтинга UFC в полусреднем весе Шон Брэди (15-1) встретится с дебютантом в полусреднем весе Келвином Гастелумом (27-8) 2 декабря на UFC Fight Night 233, сообщил инсайдер Heaux Dat в соцсети X. Место проведения турнира пока не объявлено.

Брэди в последний раз выступал год назад, тогда он проиграл Белалу Мухаммаду (23-3) техническим нокаутом во втором раунде на UFC 280. Бой состоялся 22 октября в Абу-Даби, ОАЭ.

Гастелум в последнем поединке победил Криса Кертиса (30-10) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27). Бой состоялся 8 апреля на UFC 287 в Майами, США.