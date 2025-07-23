Аспиналл проведет защиту пояса в бою с Ганом на турнире UFC 321

Английский боец Том Аспиналл проведет свою первую защиту титула чемпиона UFC в тяжелом весе на турнире UFC 321 против француза Сирила Гана. Турнир пройдет 25 октября в Абу-Даби.

32-летний британец за карьеру одержал 15 побед и потерпел 3 поражения. На счету 35-летнего француза 13 побед и 2 поражения.

Аспиналл владел титулом временного чемпиона UFC, а 21 июня стал полноценным чемпионом организации, так как Джон Джонс завершил карьеру.

В своем последнем бою Ган 8 декабря на UFC 310 раздельным решением судей победил российского бойца Александра Волкова.