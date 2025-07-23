Анкалаев и Перейра проведут бой-реванш на турнире UFC 320

Промоушен UFC на официальной странице в соцсети X анонсировал кард боев турнира UFC 320, который пройдет в Лас-Вегасе 4 октября.

В главном событии турнира российский боец Магомед Анкалаев подерется с бразильцем Алексом Перейрой. 9 марта на UFC 313 россиянин одержал победу единогласным решением судей и завоевал пояс в полутяжелом весе.

В соглавном событии грузинский боец Мераб Двалишвили будет защищать пояс в бою с американцем Кори Сэндхагеном, а чех Иржи Прохазка подерется с американцем Халилом Раунтри.