Джефф Монсон и Максим «Топор» Щербаков проведут поединок 25 июля в Евпатории

Российский боец американского происхождения Джефф Монсон проведет прощальный бой в пятницу, 25 июля. Его соперником станет россиянин Максим Щербаков по прозвищу «Топор». Бой является главным событием турнира «Кубок Черного моря», Монсон и Щербаков разыграют пояс WTKF (федерации тхэквондо). Вечер ММА примет курортный город Евпатория.

Ориентировочное время начала турнира — после 13.00 мск.

Бой Монсона и «Топора», как и другие поединки вечера ММА, в прямом эфире показывает телеканал UDAR.

Джеффу Монсону — 54 года. Его рекорд в профессиональных ММА — 60 побед и 26 поражений.

Максиму «Топору» Щербакову — 35 лет. Профессиональный рекорд бойца — 0-2, на любительском уровне — 6 побед и 7 поражений.