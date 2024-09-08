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Сегодня, 09:10

Царукян: «В UFC сообщили, что бой с Махачевым будет в начале следующего года»

Давид Хачатрян
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Арман Царукян.
Фото Global Look Press

Первый номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян (22-3) рассказал, что поединок против чемпиона в легком весе Ислама Махачева (26-1) состоится в 2025 году.

«Я это знал. Мне уже донесли информацию, что бой [с Махачевым] не будет в этом году. Так что он будет в начале следующего года приблизительно. Это информация от UFC, но в нашем спорте может поменяться все очень быстро, из-за этого я сегодня держу форму и тренируюсь на сборах сейчас в данный момент. Мне без разницы, когда этот бой будет, хоть через год, главное, я буду работать и идти к этому бою.

Да, конечно [я соглашусь подраться с другим соперником за титул]. Мне не принципиально подраться с Исламом, мне принципиально просто стать чемпионом в данный момент», — сказал Царукян Red Corner MMA.

Царукян победил Чарльза Оливейру (34-10) раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28). Бой состоялся 13 апреля в основном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Арман Царукян
Ислам Махачев
UFC
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