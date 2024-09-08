UFC Fight Night 242: Шон Брэди победил Бернса и другие результаты турнира

В UFC Apex в Парадайсе, США, завершился турнир UFC on ESPN 62, в главном бою которого Шон Брэди (17-1) победил Гилберта Бернса (22-8) единогласным решением судей. Приводим результаты всех боев турнира.

Основные бои:

Полусредний вес: Шон Брэди (США) победил Гилберта Бернса (Бразилия) — Единогласное решение судей (50-45, 50-45, 49-46).

Наилегчайший вес: Наталья Силва (Бразилия) победила Джессику Андрадэ (Бразилия) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27).

Промежуточный вес: Стив Гарсия (США) победил Кайла Нельсона (Канада) — TKO, 1-й раунд.

Легчайший вес: Коди Дерден (США) победил Мэтта Шнелла (США) — Сабмишн, 2-й раунд.

Легкий вес: Янал Ашмуз (Израиль) победил Тревора Пика (США) — Единогласное решение судей (30-27, 29-28, 29-28).

Предварительные бои:

Легкий вес: Крис Падилья (США) победил Жун Чжу (Китай) — TKO, 2-й раунд.

Полулегкий вес: Айзек Дулгарян (Армения) победил Брендона Мэротта (США) — Сабмишн, 2-й раунд.

Наилегчайший вес: Андре Лима (Бразилия) победил Фелипи дус Сантуса (Бразилия) — Единогласное решение судей (30-27, 29-28, 29-28).

Полулегкий вес: Габриэль Сантос (Бразилия) победила И Чжа (Китай) — Единогласное решение судей (30-26, 30-26, 30-27).

Минимальный вес: Жакелини Аморим (Бразилия) победила Ванессу Демопулос (США) — Сабмишн, 1-й раунд.

Промежуточный вес: Андре Петроски (США) победил Дилана Будка (США) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27).

Полулегкий вес: Натан Флетчер (Великобритания) победил Зигимантаса Рамашка (Литва) — Сабмишн, 2-й раунд.