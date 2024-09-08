Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 09:25

Боец UFC, вышедший на коротком уведомлении, получил бонус в размере 50 тысяч долларов

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

33-летний боец легчайшего веса Коди Дерден (17-6), который вышел на бой на коротком уведомлении на турнире UFC Fight Night 242, получил бонус в размере 50 тысяч долларов за «Выступление вечера», победив Мэтта Шнелла (26-9) сабмишном во втором раунде.

Также бонус за «Выступление вечера» получил Стив Гарсия (17-5), который нокаутировал Кайла Нельсона (16-6) в первом раунде.

Бонус за «Бой вечера» в размере 50 тысяч долларов получили Наталья Силва (18-5) и Джессика Андраде (26-13). Победу в этом противостоянии одержала Силва, победив единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

Турнир UFC Fight Night 242 состоялся 8 сентября в UFC Apex в Парадайсе, США.

Кайл Нельсон
Мэтт Шнелл
Наталья Силва
Стив Гарсия
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Даниил Медведев подвел итоги выступления на US Open-2024
Наумов считает, что переход полузащитника Севикяна в «Локомотив» усилит команду
По факту массовой драки на Кубани возбуждено уголовное дело
Сюрприз для дедушки Мартемьянова, потерявшийся Кузя и провал «Торпедо». Что произошло в КХЛ 7 сентября
В Узбекистан из РФ вернули 14 оставшихся без присмотра родителей детей
В Москве арестован преподаватель вуза по делу о разжигании ненависти
Популярное видео
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
СКА уступил чемпиону в первом матче сезона
«Динамо» проиграло «Куньлуню» в первом матче сезона
Стартовал сезон КХЛ и новый состав СДК
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Стартует 17-й сезон КХЛ
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
От ЦСКА стоит ждать сюрпризов
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости