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Царукян назвал свои преимущества перед боем с Махачевым: «Я умею драться, бороться, грэпплить»

Руслан Минаев
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Боец UFC российско-армянского происхождения Арман Царукян оценил значимость его поединка с россиянином Исламом Махачевым за титул чемпиона в легком весе на турнире UFC 311.

«Считаю ли я, что мой бой с Исламом — это лучшее, что могут предложить ММА? Да, прямо сейчас мы с Исламом — одни из лучших легковесов планеты. Я номер один рейтинга, он чемпион. Это вам не схватку Ислама с Оливейрой смотреть. Чарльз хорош в стойке и в грэпплинге, но он совсем не умеет бороться. Я же полностью разносторонний боец, умею драться, бороться, грэпплить. И Ислам тоже это умеет. Это будет интересный бой. На месте фанатов я бы с удовольствием посмотрел этот поединок», — цитирует Царукяна MMA Junkie.

Ислам Махачев (справа) против Армана Царукяна в&nbsp;первом бою 20&nbsp;апреля 2019 года. Ислам Махачев vs Арман Царукян: основная информация о главном бое UFC 311

Бой Махачева (26-1) и Царукяна (22-3) возглавит турнир UFC 311 в Инглвуде (США) в ночь с 18 на 19 января. Их первая встреча, которая состоялась в апреле 2019 года, закончилась победой Махачева единогласным решением судей.

В соглавном бою вечера россиянин Умар Нурмагомедов (18-0) проведет титульный поединок с чемпионом UFC в легчайшем весе американцем грузинского происхождения Мерабом Двалишвили (18-4).

UFC 311
Арман Царукян
Ислам Махачев
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