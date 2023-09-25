Хамзат Чимаев теперь представляет клуб «Ахмат»

Средневес UFC Хамзат Чимаев (12-0) подтвердил, что в настоящее время он является членом клуба «Ахмат». До этого он представлял шведскую команду All Star.

«Я представляю лучшую в мире команду — «Ахмат». Огромное спасибо за поддержку», — написал Чимаев в соцсетях, опубликовав фотографию с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.

Рамзан Кадыров и Хамзат Чимаев. Фото Соцсети

Ранее представитель Чимаева заявил, что боец отказался от гражданства Швеции и отныне будет выступать под флагом ОАЭ.