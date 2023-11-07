Андрей Орловский дал прогноз на бой Павловича и Аспиналла

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский (34-22) уверен, что первый номер рейтинга в тяжелом весе Сергей Павлович (18-1) победит четвертого номера рейтинга в тяжелом весе Тома Аспиналла (13-3).

«Я думаю, Сергей его забьет, и бой не продлится все пять раундов, — сказал Орловский «СЭ». — Два-три раунда, не больше. Мне кажется, Сергей не будет делать тейкдауны, пытаться перевести. Только если в корпус зайдет, в клинч, тогда он его опрокинет и там забьет. Может быть, сейчас на эмоциях у меня предвзятое отношение, но мне кажется, что Павлович его просто забьет, нокаутом или техническим нокаутом. Уронит и забьет, или сразу нокаутирует».

Павлович и Аспиналл подерутся за временный титул чемпиона в тяжелом весе 11 ноября на UFC 295 на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США. Бой станет со-главным событием вечера.