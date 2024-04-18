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Сегодня, 14:48

Царукян заработал более 300 тысяч долларов за бой против Оливейры

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Российский боец Арман Царукян заработал более 300 тысяч долларов за поединок с Чарльзом Оливейрой.

«Гонорары Армана пока не дошли до 1 миллиона долларов, но за последний бой он получил более 300 тысяч долларов. Это был второй бой по его новому контракту, пока о подписании следующего переговоров не было», — сообщили в команде ТАСС.

Бой между Царякуном и Оливейрой прошел 13 апреля и завершился победой россиянина по итогам 3 раундов раздельным решением судей.

Источник: ТАСС
Арман Царукян
Чарльз Оливейра
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