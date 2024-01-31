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31 января, 14:05

Али Абдель-Азиз: «Хабиб вернется и победит Алекса Перейру»

Али Абдель-Азиз уверен, что Хабиб может стать чемпионом в трех весовых категориях
Давид Хачатрян
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Известный менеджер Али Абдель-Азиз уверен, что экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) может стать чемпионом в трех весовых категориях.

«Давайте пофантазируем. Хабиб вернется, и в апреле станет чемпионом в среднем весе, в июле — чемпионом в полутяжелом весе, в декабре — чемпионом в полусреднем весе. Он победит Алекса Перейру, Исраэля Адесанью и Леона Эдвардса. Я искренне верю, что стилистически он — кошмар для этих парней», — написал Абдель-Азиз в соцсети X.

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гейджи (25-4) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.

Хабиб Нурмагомедов
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