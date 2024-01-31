Хизриев: «Мурадов — середнячок, я дрался с бойцами, которые были сильнее него»

Российский средневес UFC Алиасхаб Хизриев поделился мнением об уровне своего предстоящего соперника Махмуда Мурадова из Узбекистана.

«Он середнячок, крепкий парень. Сильнее него были у меня бойцы. У него есть по чуть-чуть что-то в борьбе и в стойке, а больше мне нечего про него сказать. Для меня нет разницы, с кем драться. Это лучшая лига мира, где собраны лучшие бойцы со всего мира. Для меня нет разницы, откуда мой соперник. С кем ставят, с теми и дерусь», — цитирует Хизриева MMA.Metaratings.ru.

Бой Хизриева и Мурадова состоится 4 февраля в турнире UFC в Лас-Вегасе. Это второй поединок для Алиасхаба в UFC. В дебютном бою в марте 2022 года в турнире в Коламбусе (США) он победил соотечественника Дениса Тюлюлина во втором раунде.