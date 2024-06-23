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Волков: «Со стороны менеджеров Павловича было ошибкой предлагать ему бой со мной»

Давид Хачатрян
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Российский тяжеловес UFC Александр Волков (38-10) считает, что менеджеры Сергея Павловича (18-3) совершили ошибку, предложив ему бой с ним.

«Скажу так: я, наверное, очень стилистически не подхожу Сергею как соперник в целом. Поэтому со стороны его менеджеров была ошибка — предложить ему этот бой, потому что Сергей от боев не отказывается.

Та манера, в которой я провел бой, — я с ним так не спарринговал. Я имею в виду работу в левше. У меня просто немного больше арсенал для того, чтобы его применить с Сергеем. У меня еще были заготовки, что бы я мог сделать, и они, скорее всего, прошли бы. Поэтому это просто была его не очень удачная попытка подраться после поражения с соперником, который не очень подходит ему стилистически», — сказал Волков на пресс-конференции.

 
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Волков победил Павловича единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28). Бой состоялся 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Александр Волков (единоборства)
Сергей Павлович
UFC
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