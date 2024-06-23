Уиттакер: «У меня менталитет охотника»

Экс-чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер (25-7) отметил, что готовился к 25-минутной войне в бою с Икрамом Алискеровым (15-2).

«Вы надеетесь на лучшее, но всегда готовы к худшему, не так ли? Я готовился к 25-минутному бою. Я готовился к войне. Как я уже говорил вам, у меня менталитет охотника. Я всегда преследую свою жертву», — сказал Уиттакер на пресс-конференции.

Уиттакер нокаутировал Алискерова в первом раунде 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.