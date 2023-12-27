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Сегодня, 13:17

Агент Махачева заявил, что Ислам выступит в полусреднем весе

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Агент абсолютного чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева Ризван Магомедов рассказал о перспективах российского бойца в полусреднем весе.

«Да, одну вылазку в полусредний вес Ислам сделает», — цититрует Магомедова ТАСС.

Ранее боец UFC Муслим Салихов Салихов заявил, что Махачеву нужно переходить в полусредний вес.

32-летний Махачев признан лучшим бойцом 2023 года по версии ESPN. За карьеру он одержал 25 побед и потерпел 1 поражение. Победная серия россиянина длится 13 боев.

Источник: ТАСС
Ислам Махачев
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