Агент Махачева заявил, что Ислам выступит в полусреднем весе

Агент абсолютного чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева Ризван Магомедов рассказал о перспективах российского бойца в полусреднем весе.

«Да, одну вылазку в полусредний вес Ислам сделает», — цититрует Магомедова ТАСС.

Ранее боец UFC Муслим Салихов Салихов заявил, что Махачеву нужно переходить в полусредний вес.

32-летний Махачев признан лучшим бойцом 2023 года по версии ESPN. За карьеру он одержал 25 побед и потерпел 1 поражение. Победная серия россиянина длится 13 боев.