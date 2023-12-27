Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 13:50

Ковингтон хочет пойти в политику: «Моя главная мечта — стать губернатором Флориды»

Ковингтон хочет пойти в политику
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Пятый номер рейтинга в полусреднем весе Колби Ковингтон (17-4) допустил, что в будущем станет политиком.

«Я только что провел пять раундов с мнимым чемпионом, который должен был просто полностью уничтожить меня. Это был очень конкурентный бой, он мог закончиться в любую сторону. Так что я знаю, что я гораздо больше, чем просто боец. Я умнее. Я умею работать мозгами, и у меня достаточно интеллекта, чтобы ориентироваться по жизни. Однажды я хочу заняться политикой, потому что хочу бороться за то, во что верю. Я хочу попасть в конгресс, может быть, в сенат, что-то в этом роде. Может быть, стать губернатором Флориды. Это была бы моя главная мечта — стать губернатором этого штата», — сказал Ковингтон в эфире подкаста PBD.

Леон Эдвардс (22-3) победил Ковингтона единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46). Бой состоялся 16 декабря на UFC 296 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Колби Ковингтон
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Нападающего Прохоркина обменяли из «Сибири» в «Авангард»
Самые красивые спортсменки России: кто входит в рейтинг
Источник сообщил о выездной проверке ФНС в отношении блогера Ивлеевой
Блогер Ивлеева призналась подписчикам, как оказалась «на самом дне» после вечеринки
Экс-посол Украины в США рассказал о жестком ответе НАТО Зеленскому
В Москве администратора двух Telegram-каналов приговорили к 14 годам за госизмену
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Махачева заявил, что Ислам выступит в полусреднем весе

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости