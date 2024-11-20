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Сегодня, 10:20

Адвокаты бойца Чичаева подали апелляцию на решение о продлении его заключения под стражей

Камила Абдурахманова
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Защита бойца ММА Умара Чичаева обжаловала продление ему срока ареста до 18 февраля по делу о стрельбе возле офиса Wildberries, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Басманный суд Москвы.

В сентябре в офисе Wildberries, расположенном в Романовом переулке в Москве, произошла стрельба. По данным СК РФ, пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли.

18 сентября в бизнес-центре «Романов двор» возле головного офиса Wildberries произошла перестрелка с участием бойца. Суд отправил Чичаева в СИЗО вместе с 29 предполагаемыми соучастниками.

35-летний Чичаев является чемпионом Европы и мира по тхэквондо, а также мастером спорта по кикбоксингу.

Источник: РИА Новости
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