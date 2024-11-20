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Сегодня, 13:35

Хукер: «Миф о Хабибе сделал Махачева больше, чем он есть»

Евгений Нарижный
Корреспондент
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Новозеландский боец UFC Дэн Хукер заявил, что общественное мнение об Исламе Махачеве и других бойцах его команды складывается исходя из достижений Хабиба Нурмагомедова.

«Миф больше, чем реальная задача, — сказал Хукер Submission Radio. — Команда Хабиба выезжает на мифе о нем, это касается и Махачева. Это повлияло на меня. Миф о Махачеве больше, чем он есть, и если свести все к реальному парню, то это упрощает задачу».

В 2021 году Хукер проиграл Исламу Махачкалу болевым приемом в первом раунде.

Ислам Махачев
Хабиб Нурмагомедов
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