Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 09:54

Джон Джонс остался доволен 2-м местом в рейтинге P4P

Даниил Аршавский
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Действующий чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс прокомментировал свое 2-е место в рейтинге лучших бойцов промоушена вне зависимости от весовых категорий.

Первое место рейтинга занимает чемпион легкого дивизиона UFC Ислам Махачев.

«В свои 37 лет я занимаю второе место в рейтинге P4P, и это меня устраивает», — написал Джонс на своей странице в социальных сетях.

17 ноября 37-летний боец победил Стипе Миочича техническим нокаутом в третьем раунде поединка в турнире UFC-309.

Джон Джонс
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Россиянам рассказали о повышении пенсий с 1 января
Ребров отказался говорить на русском перед матчем Украины с Албанией
Зеленский заявил о грядущем поражении Украины без помощи США
Александр Овечкин может пропустить из-за травмы несколько недель
ФСБ задержала готовящего теракт в Калининграде гражданина Германии
Спасибо, Сирия, что заставила играть сборную России. Но нам нужны другие соперники. Что произошло на Сталинград-арене в Волгограде
Популярное видео
Трансферы «Авангарда», почему не приехал Рирден, Разин vs журналисты
Новое поражение «Авангарда»
Лакросс от Кузнецова и Хохлачев в «Сочи»
«Юта» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Черноморец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сочи»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Каблуков и Якупов — в «Авангарде»
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Балтика»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Сокол»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Амур» расторг контракт с Хохлачевым
«Колорадо» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Дацик vs Гаверн / Хейбати vs Рофаль: прямой эфир
«Лада» уволила Браташа / Тодд Рирден не приедет в «Авангард»
«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Аспиналл объяснил, почему Джон Джонс не соглашается на бой с ним

Адвокаты бойца Чичаева подали апелляцию на решение о продлении его заключения под стражей

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости