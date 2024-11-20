Джон Джонс остался доволен 2-м местом в рейтинге P4P

Действующий чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс прокомментировал свое 2-е место в рейтинге лучших бойцов промоушена вне зависимости от весовых категорий.

Первое место рейтинга занимает чемпион легкого дивизиона UFC Ислам Махачев.

«В свои 37 лет я занимаю второе место в рейтинге P4P, и это меня устраивает», — написал Джонс на своей странице в социальных сетях.

17 ноября 37-летний боец победил Стипе Миочича техническим нокаутом в третьем раунде поединка в турнире UFC-309.