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11 июля 2025, 23:00

Абдул-Азиз Абдулвахабов — Али Багов: смотреть трансляцию боя АСА 189

Абдул-Азиз Абдулвахабов и Али Багов подерутся в главном событии вечера АСА 189 11 июля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Российские бойцы Абдул-Азиз Абдулвахабов и Али Багов проводят бой в легком весе на турнире АСА 189 вечером пятницы, 13 июля (по московскому времени). Поединок является главным событием вечера в спортивном комплексе Sport Hall Colosseum в Грозном.

ММА ACA: Абдулвахабов — Багов

Ориентировочное время начала поединка Абдулвахабов vs Багов —23.00 мск (советуем подключиться к трансляции заранее).

Где смотреть бой Абдул-Азиз Абдулвахабов — Али Багов на АСА 189

Бой Абдулвахабова и Багова, как и другие поединки АСА 189, показывают официальном сайте ACA и телеканале «Матч! Боец». Также смотреть противостояние можно на телеканале «Матч ТВ», сайте matchtv.ru онлайн-платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» в окне ретрансляции эфира федерального канала.

Следить за ключевыми событиями и результатами боев турнира можно в нашем матч-центре ММА.

Статистика перед боем Абдул-Азиз Абдулвахабов — Али Багов на АСА 189

Абдул-Азизу Абдулвахабову — 36 лет. Его рекорд в профессиональных ММА — 21 победа и 2 поражения.

34-летний Али Багов на профессиональном уровне одержал 34 победы, потерпел 11 поражений и еще один бой признан несостоявшимся.

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Абдул-Азиз Абдулвахабов
Али Багов
ММА
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