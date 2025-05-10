Бокс/ММА
10 мая, 08:00

ACA 186 Богатырев — Корнилов 2: трансляция боев турнира, время начала и где смотреть

Адам Богатырев и Кирилл Корнилов проведут бой-реванш на АСА 186 10 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела

Российские бойцы Адам Богатырев и Кирилл Корнилов проведут бой-реванш в тяжелом весе на турнире АСА 186 в субботу, 10 мая. Вечер ММА пройдет на «Сибур Арене» в Санкт-Петербурге. Поединок Богатырев — Корнилов 2 начнется не ранее 21.30 по московскому времени.

Первый бой состоялся в марте 2024 года. Тогда Богатырев победил удушающим приемом.

ММА ACA: Богатырев — Корнилов

30-летний Богатырев в профессиональной карьере имеет рекорд — девять побед и три поражения. Последний раз выходил в октагон в августе 2024 года. Тогда Адам победил Евгения Гончарова единогласным решением судей.

На счету 34-летнего Корнилова в смешанных единоборствах — 15 побед, одно поражение и одна ничья. В феврале 2025-го Кирилл нокаутировал Мухумата Вахаева.

В прямом эфире турнир АСА 186 можно смотреть на телеканале «Матч! Боец» и сайте matchtv.ru. Результаты поединков можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте раздела АСА на сайте «СЭ».

