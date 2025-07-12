UFC Fight Night Льюис — Тейшейра: кард боев, во сколько начало, где смотреть трансляцию
Турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night Льюис — Тейшейра пройдет в «Бриджстоун-арене» в Нэшвилле (штат Теннесси, США) в ночь с 12 на 13 июля. Начало — в 1.00 по московскому времени. Основной кард ожидается в 4.00 мск.
Кард боев UFC Fight Night 13 июля
Основной кард
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Деррик Льюис (28-12-0-1) — Таллисон Тейшейра (8-0)
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Стивен Томпсон (17-8-1) — Габриэль Бонфим (17-1)
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Кэлвин Кэттер (23-9) — Стив Гарсия (17-5)
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Нэйт Ландвер (18-6) — Морган Чаррье (20-11-1)
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Витор Петрино (10-2) — Остен Лэйн (13-6-1)
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Джуниор Тафа (6-3-1-1) — Туко Токкос (10-5)
Предварительный кард
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Макси Гриффин (20-11) — Крис Кертис (31-12-1-1)
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Джейк Мэттьюс (21-7) — Чиди Нжокуани (25-10-0-1)
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Лорен Мерфи (16-7) — Эдуарда Моура (11-1)
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Кеннеди Нзечакву (14-5) — Вальтер Уокер (13-1)
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Митч Рамирез (8-2) — Майк Дэвис (11-3)
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Фатима Клайн (7-1) — Мелисса Мартинез (8-1)
Где смотреть UFC Fight Night 13 июля
Трансляцию турнира в полном объеме можно смотреть на платформе UFC Fight Pass, телеканале «Матч! Боец» и сайте matchtv.ru. Начнется эфир — в 1.00 мск.
Бои основного карда в прямом эфире покажут телеканал «Матч ТВ» (бесплатно) и стриминговые сервисы Okko и «Кинопоиск» (по платной подписке) с 4.00 мск.
Ключевые события и результаты боев можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей UFC нашего сайта.