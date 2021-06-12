Тот самый украинский Хабиб.

Лучший украинский боец ММА Ярослав Амосов победил единогласным решением судей бразильца Дугласа Лиму и забрал у него титул чемпиона Bellator в полусреднем весе. Лима считался фаворитом, однако Амосов выиграл все пять раундов. Бразилец — один из лучших ударников в полусреднем весе (в ММА вообще, а не только в Bellator), тем не менее в поединке с Амосовым у него не получилось ничего. Он так и не смог найти удобную для себя дистанцию. До боя было очевидно, как будет действовать Амосов: пытаться перевести соперника вниз, а там контролировать. Однако Лима не придумал противоядия — всего украинец сделал пять тейкдаунов, и после каждого доминировал, не давая оппоненту подняться. Не самый зрелищный бой, но без шансов для Лимы. 27-летний Амосов стал чемпионом, теперь его рекорд — 26-0, и среди действующих бойцов подобной серии нет ни у кого. Далее — любопытные факты об этом замечательном бойце.

Живет в Киевской области — в городке Ирпень. «Когда-то в этом городе проживало 40 тысяч человек, тогда это было неспокойное место. Потом город отстроился, теперь тут больше 100 тысяч людей. К власти пришли другие люди, стали развивать город, тут стало красиво. Появились набережные, облагородили парки. Раньше-то в парках были одни пеньки, на которых сидели те самые интересные персонажи. Теперь в парках красиво, там можно прогуляться, разные скульптурки, кофейни. Раньше все было совсем по-другому. Это был один из лидирующих городов Украины по наркомании. Было много наркоманов. Думаю, они и сейчас никуда не делись, просто как-то рассеялись в этой толпе и не сидят в этих парках, а обитают где-то за городом». (интервью «СЭ», март 2020 года)

База Амосова — боевое самбо. Ярослав начал заниматься спортом в 15 лет — в клубе «Гермес» у тренеров Федора Середюка и Вадима Корытного. Работает с ними до сих пор. Четырехкратный чемпион мира по боевому самбо, трехкратный чемпион Европы по боевому самбо — по версии Международной федерации боевого самбо. Кроме того, Амосов участвовал на турнирах по профессиональному боевому самбо, на одном из которых досрочно победил известного российского бойца Шамиля Завурова. В боевом самбо он выигрывал у Абубакара Нурмагомедова, который сейчас выступает в UFC.

Амосов: «Шамиля я победил на турнире в Ялте. Изначально организаторы хотели, чтобы результаты пошли в Sherdog, но затем все как-то подумали и отказались. Одно дело, когда ты готовишься к сопернику долго, а другое — небольшой турнир и два боя за вечер. Проиграл — и уже 0-2 в Шердоге. Шамилю я проигрывал однозначно бой, но затем поймал его на прием. Так получилось, что незадолго до боя два брата, мои знакомые из зала, показали мне, как делать анаконду. И я, честно говоря, не понял, почему Шамиль пошел в ту сторону, которую мне нужно. Начал заходить ногами, наоборот, сам себя закрыл и облегчил мне прием. После того как я задушил Шамиля анакондой, понял, что надо развивать этот прием и дальше. А Абубакара я дважды побеждал по очкам на турнирах по боевому самбо». (интервью журналисту Александру Лютикову, август 2019 года)

Прозвище — Динамо, но футбол тут ни при чем. «Большинство людей думают, что мое прозвище — из-за футбольного клуба, но на самом деле оно в честь динамо-машины, которая вырабатывает энергию. Тем не менее со временем все начали считать, что я какой-то футбольный фанат. Но это не так. Хотя ребята из «Динамо» меня поддерживают. Прозвище появилось после боя, где я дышал как лошадь и не останавливался. Потом ребята в зале надо мной прикалывались, что я вырабатываю энергию, и как-то это пошло. Так и превратился в фаната «Динамо». (интервью «СЭ», март 2020 года)

Участвовал в одной фанатской драке. «Не буду говорить, за кого дрался, но саму историю расскажу. Мне лет 17-18, звонит один парень и спрашивает: «Не хочешь подраться?» Я знал, что он имеет отношение к футболу, но сразу скажу, что речь не о «Динамо». Так вот, он предложил подраться, а я без особой мысли, даже не разбираясь, кто кого не любит, а кто с кем союзник, согласился. Это потом я пообщался с ребятами, они мне объяснили расклады. Я не любитель носить футболки с надписями UFC, Bellator или еще что-то, обычно либо тренируюсь в таких вещах, либо в огороде хожу. А тут решил взять футболку с надписью «Боевое самбо». В общем, мы пришли, а на нас выбежала банда. Получилось, что я сделал проход в ноги, а меня прихватили за шею. Слышал, как ребята, которые не дрались, а говорили, что делать, кричали: «Бейте того, который в футболке «Боевое самбо»!» И тут я чувствую, как летят и руки, и ноги, все мне в голову или корпус. В результате-то мы выиграли драку, но потом я сидел в «Макдональдсе», мы с ребятами пили чаек, и я думал: «Да, ребята, вот это приехал подраться». Получилось, что я много чего там не сделал, но шишки на голове были серьезные». (интервью «СЭ», март 2020 года)

Поклонник Федора Емельяненко, четыре раза ездил на сборы в Старый Оскол. «Как сейчас Конор Макгрегор показал миру, что такое UFC, так и он показал тогда, что такое ММА. Сейчас все спрашивают: «UFC? А, это там, где Макгрегор?» А тогда все по Федору ориентировались. То же самое Федор сделал с ММА. Люди узнали, что такое бои без правил. Раньше чаще всего турниры проходили в Японии, только японцы об этом и знали. А Федор — парень из России, там выигрывал. Всем стало интересно, за ним начали следить. Были и другие бойцы, но никто не выступал так, как Емельяненко. Он много лет не проигрывал, мотивировал многих идти тренироваться. Люди, может, и не становились чемпионами, но хотели быть похожими на него, начали заниматься спортом. Не знаю, как сейчас, но когда я начинал тренироваться, то смотрел на Youtube бои Федора. Это меня мотивировало». (интервью «СЭ», март 2020 года)

Его называют «украинский Хабиб». «Честно говоря, не думал об этом. Сейчас называют Нурмагомедовым, со временем начнут — Амосовым. Всему свое время. Кроме того, не считаю это плохим сравнением. Хабиб многого добился». (интервью RT, сентябрь 2020 года)

Амосов и Хабиб знакомы. Вот что Ярослав рассказал об этом «СЭ» в марте 2020-го: «Первый раз я его увидел в Молдавии. Был чемпионат Европы, мы приехали своей командой, он — со своей. Не могу сказать, что близко познакомились, но я дрался с парнем из его команды, проиграл. После турнира они сидели... Я тогда запомнился Хабибу поединком против человека из его команды. Потом так же пересекались на каких-то турнирах. Года полтора-два назад в Украине был футбол, Хабиб приезжал. После игры мы ужинали и немного пообщались. Мы не настолько знакомы, чтобы созваниваться, просто знакомы. При встрече можем перекинуться парой слов».

В Америке тренируется в American Top Team. «Меня очень удивил Дастин Порье. Он хороший парень, у него хорошая ударная техника, но... Понимаю, что я на весовую категорию выше, но, когда мы с ним встали в пару, я думал, что он просто не борется. Думал, что он просто не хочет со мной бороться. Считаю, что уровень борьбы у него слабый. Не понимаю, как он с таким уровнем борьбы дошел так высоко, однако в боях он выходит и красочно дерется, показывает хорошие поединки. Опять же многое ведь зависит от соперника.

Хорхе Масвидаль? Я с ним работал, у него многое получается, но и у меня тоже. Кто-то может подумать, что Масвидаль — вершина, но это не значит, что в спаррингах он просто убивает. Все нормально, у меня с ним проходили тейкдауны, я могу его подержать, побить руками или ногами. Не буду рассказывать, кто у кого выигрывает и кто сильнее, это ведь тренировка. Одно дело — подраться с Нганну на технику на тренировке, другое — подраться с ним же на турнире". (интервью «СЭ», ноябрь 2020 года)

Дружит с Пейдж Ванзант и ее мужем. «Мы с Остином (Вандерфордом, мужем Пейдж Ванзант. — Прим. «СЭ») пересекались на турнирах Bellator, просто были заочно знакомы, тем более он поначалу дрался в 77 кг. Естественно, все знают его жену, моя жена за ней послеживала, он в ее инстаграме тоже мелькал. Как-то раз увидел, что он заходит в зал, и я предложил ему встать в пару. Сразу понял, что он хороший спортсмен и мне с ним будет интересно тренироваться. Начали потихоньку общаться, постепенно то кофе пойдем попить, то в баню съездим. Начали поддерживать связь, переписываться.

Сейчас он написал мне, что смотрит билеты в Украину и, возможно, прилетит в гости. Да, с Ванзант. Если по моему городу будет идти Пейдж Ванзандт, некоторые будут, наверное, просто подбегать и вести себя как дикари. Наши фанаты, пожалуй, отличаются от американских. Но она обычная девчонка. Они с Остином — два сапога пара. Веселые, шутят друг над другом постоянно. Действительно друг другу подходят. Я был у них дома, они меня приглашали посмотреть UFC". (интервью «СЭ», ноябрь 2020 года)

Весит больше, чем кажется. «Я вешу много, а выгляжу маленьким. Все думают, что я в 70 кг выступаю (Амосов выступает в категории до 77,1 кг. — Прим. «СЭ»). На днях я был 94 кг. Сейчас я где-то 90-91 кг. После сгонки набираю. Максимум, который у меня был за всю жизнь, — это 96 кг». (интервью «СЭ», март 2020 года)

Предпочитает экстремальный отдых. Амосов: «Что такое 280 км/ч на мотоцикле? Мне кажется, что для человека, который ездит на мотоцикле, такая скорость неудивительна. Многие выезжают и каждый раз такую скорость держат. Не могу сказать, что сделал что-то сверхъестественное. Мотоциклисты же выезжают на трассу, и у них всегда за 200-250 км/ч. Ощущения? Быстро!

Что хочется попробовать из того, что еще не пробовал? Прыгнуть с моста вниз головой, привязанным на резинке. Только с какой-то большой высоты. Так-то я прыгал, но высота была небольшая, не так интересно. Было бы интересно, если бы снизу была вода, и я бы в нее немного занырнул". (интервью «СЭ», март 2020 года)

Любит бойцовских собак. «Иногда гуляю с Далласом (стаффордширский терьер Амосова. — Прим. «СЭ»). Он со мной гуляет без поводка и ошейника. И бывают люди, с которых я удивляюсь: собака моя далеко от них бегает, даже не смотрит в их сторону, а они орут: «Ты *** (негодяй)! Какого у тебя собака без намордника и ошейника бегает?!» Я с ними даже не разговариваю. Просто опускаю голову и иду дальше. Раньше объяснял, что собака добрая, не кусается. Теперь просто ухожу». (интервью Youtube-каналу «Школа для собак DRED», апрель 2019 года).

Не хочет драться с российскими бойцами и ездит тренироваться в Москву. «Честно говоря, не знаю, как у Андрея Корешкова с боями, но это единственный боец, с которым мне не хотелось бы встречаться. Мы заочно знакомы, да и не для того я подписывался в американский промоушен, чтобы драться с русскими пацанами. С ним подраться хотелось бы меньше всего. Я где-то читал, что он того же мнения. Если это будет титул или претендентский бой, тогда возможно, а так не вижу смысла.

Предъявляют ли мне за дружбу с Никитой Крыловым? Могут иногда что-то написать. Но такого, чтобы кто-то подходил, еще не было. Думаю, все впереди. Почему? Такова политическая ситуация. В России люди относятся к этому всему попроще, в Украине с этим немного жестче. Многие из России мне пишут, поздравляют, желают удачи. Да и я знаю многих бойцов из России, тоже за них болею". (интервью «СЭ», март 2020 года).

Все чемпионы Bellator из СНГ

Александр Волков, Россия, тяжелый вес — 2012-2013

Александр Шлеменко, Россия, средний вес — 2013-2014

Виталий Минаков, Россия, тяжелый вес — 2013-2016

Андрей Корешков, Россия, полусредний вес — 2015-2016

Вадим Немков, Россия, полутяжелый вес — 2020 — н.в.

Ярослав Амосов, Украина, полусредний вес — 2021 — н.в.

Самые длинные победные серии бойцов из СНГ в Bellator

Александр Шлеменко, Россия — 8 побед подряд

Ярослав Амосов, Украина — 7

Вадим Немков, Россия — 6

Анатолий Токов, Россия — 5

Валентин Молдавский, Россия — 5

Андрей Корешков, Россия — 5

Виталий Минаков, Россия — 5

Магомедрасул Хасбулаев, Россия — 5