«Я сабмитил по 3-4 посетителя за вечер». Как 165-сантиметровый Фигейредо усмирял бугаев в ночном клубе

Охрана заведения первым засылала его в самую гущу разборок.

Чемпион UFC в наилегчайшем весе Дейвисон Фигейредо — одно из самых брутальных созданий, когда-либо входивших в октагон. Внешне похожий на каннибала, состоящий из просушенной до состояния наждака мышечной массы, c каким-то особенно недобрым выражением глаз — одним словом, суперхищник.

Хищная порода Фигейредо начала закладываться еще в раннем детстве. Дейвисон рос среди дикой природы крупнейшего бразильского острова Маражо, где рационом ребенка были не бабушкины сырники или мамин борщ, а скаты, черепахи и дикие кабаны.

«С самого раннего детства я был знаком с охотой и жизнью в дикой природе, — говорит бразилец ESPN. — Маражо, где я рос, - крупнейший бразильский остров. Он состоит из 143 муниципалитетов и множества диких зверей. Крокодилы, скаты, все эти яростные хищники. Я рос среди всей этой дикости — моим рационом были черепахи, птичьи яйца, скаты и мясо дикого кабана».

Первой постоянной работой Фигейредо стала скромная должность помощника каменщика. Он укладывал крыши домов с понедельника по пятницу, а по выходным заступал на пост вышибалы в местном ночном клубе. Хотя весил тогда будущий чемпион чуть больше 60 кг и в высоту достигал всего 165 см, именно им служба охраны пугала и усмиряла самых буйных посетителей.

«В 19 лет я работал по пять дней в неделю каменщиком, — вспоминает Фигейредо в разговоре с ESPN. — Даже правильнее сказать, помощником каменщика. Мы сносили стены для постройки новых домов и укладывали крыши. Я любил укладывать крыши, особенно из дерева. Вся столярная часть работы мне очень нравилась, а вот работать с тяжелыми материалами — камнем, бетоном или чем-то таким — мне было не по душе. Я работал каменщиком до своего отъезда в Белен, это была моя основная работа.

По выходным я подрабатывал охранником в ночном клубе. В Сори, где я тогда жил, даже не было как таковых ночных клубов больших, были маленькие заведения. К тому моменту я уже давно занимался единоборствами. Моим первым видом была борьба маражоара — это такой бразильский грэпплинг. Я начал заниматься им, когда мне еще не было 10. Потом, в подростковом возрасте, я пошел в джиу-джитсу.

В клубе, где я работал, каждую вечеринку были драки. Когда что-то начиналось, другие охранники подходили ко мне и просили унять самого крупного из дерущихся. Хотя все они были выше меня, но они не знали, что делать с бугаями. Поэтому они отправляли в самую гущу сначала меня. Я даже не вспомню, сколько людей я засабмитил на той работе, но точно не меньше 3-4 за каждый вечер".

В ночь с 12 на 13 июня Дейвисон Фигейредо подерется с Брэндоном Морено за титул наилегчайшего веса UFC в со-главном событии вечера UFC 263 в Аризоне.