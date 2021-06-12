«У Емельяненко гепатит. Не хочется, чтобы его сопли на меня попали». Дацик снова победил ненастоящего Тайсона

Рыжий Тарзан говорит, что Владимир Хрюнов собирается устроить ему бой с настоящим Тайсоном в «Лужниках».

Вячеслав Дацик во второй раз вышел в ринг против камерунца Тайсона Дижона. Поединок анонсировали внезапно — всего за три дня до его начала. Бой состоялся в Красногорске — в Vegas City Hall, там же, где Дацик нокаутировал Дижона три с половиной месяца назад, выкинув за канаты.

Дацик после их первого боя заметно похудел — даже кубики пресса стали проглядывать. Впрочем, он все равно весил намного больше, чем камерунец. Рыжий Тарзан показал на взвешивании 120 кг, а Тайсон — 92 кг. Про Дижона говорят, что он чемпион Камеруна по кикбоксингу и боксу. Это сложно проверить, но тренажерный зал он, очевидно, посещает регулярно. В России (в Санкт-Петербурге) Тайсон живет уже давно, свободно говорит по-русски. «Я король Петербурга!» — сказал он «СЭ» накануне поединка.

Реванш был рассчитан на три раунда. Происходящее в ринге было сильно похоже на то, что мы увидели в первом бою: Дацик постоянно шел вперед, выкидывая свои фирменные размашистые удары, которые он называет колхозкой. Дижон работал вторым номером, пятился назад, но порой неплохо встречал Славу правым прямым и левым боковым. Так или иначе, весь бой прошел под диктовку Рыжего Тарзана. Тайсон терял равновесие, несколько раз упал (хотя, удары Дацика были скорее толкающими, чем реально жесткими). Итог: победа Вячеслава единогласным решением судей.

После победы Дацик рассказал журналистам, что случилось бы, если бы он встретил Дижона на улице в Санкт-Петербурге, а также высказался насчет реванша с Артемом Тарасовым и о бое, который он хочет провести больше всего, — с Александром Емельяненко.

— Как чувствуете себя после боя?

— А это был бой? Я готов такие проводить в понедельник, среду и пятницу. Видать, Тайсону решили еще помочь и сделали ему три раунда вместо четырех. Пришлось ухайдакивать за три раунда. Как и предполагали, он уходил от боя, нырял вниз. Приходилось его немного ронять. Жалко, что нельзя ногами пинать.

— Вы знали о регламенте боя? О том, что будет три раунда?

— Узнал об этом за два часа до боя. И за три дня до боя узнал, что соперником будет Тайсон. Я готовился к более серьезному, сильному оппоненту, который не стал бы бегать, прятаться и уклоняться. Он выше меня. Там пришлось бы хорошо порубиться. Был бы тяжелый бой. А это — что-то среднее между боем и спаррингом. В принципе, мне на спаррингах Денис больше втыкал.

— Насколько сильно он пробивал по корпусу?

— Если честно, я даже не почувствовал.

— В этот раз вам удавалось чаще ловить соперника. Что поменялось?

— Во-первых, я уже прыгаю побыстрее. Стал легким, как дрищ. Скоро с ринга сдувать будет. Тренируюсь, развиваю дыхалочку, восстанавливаю форму. В тренировках помогает президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев. Мог бы еще три раунда постоять. В спаррингах у нас десять раундов.

— Вы сказали, что пора вам дать бой с сильным соперником, чтобы Владимир Хрюнов вам такой поединок организовал. Кто вам сейчас был бы интересен?

— А что мне постоянно дают «недотайсона пижона»? Два раза уже! Дайте уж нормального Тайсона. Владимир Хрюнов пообещал Майка Тайсона в «Лужниках». Вы же слышали. Посмотрим, было бы интересно.

— Вы в недавнем интервью сказали, что хотели бы весить 200 кг.

— Вы же все видели великий бой: великий, могучий Питер Артс (знаменитый голландский кикбоксер. — Прим. «СЭ») вышел против эстонца-сумоиста. Первый раунд был по правилам кикбоксинга. Питер Артс, конечно же, отбивал его как мог. Отстреливал. Но второй раунд прошел по правилам ММА. Были тогда смешанные бои: один раунд по таким правилам, второй — по другим. И когда 200-киллограмовый эстонец на него упал, великий Питер Артс не вылез из-под него.

— После боя у вас возникла небольшая потасовка с Тайсоном Дижоном. Вы пошли на него, толкнули плечом. Как бы развивалась ситуация, если бы он тем же вам ответил?

— Если бы мы встретились где-нибудь в Ленинграде, то была бы 105-я, вторая, 282-я статья.

— Ваш бой анонсировали как бой за пояс чемпиона Петербурга. Чуть ли не король Петербурга. Чувствуете, что победили коренного петербуржца?

— Как он петербуржец? Петербуржец из-под пальмы. Я жил и тренировался в Ленинграде. Там великая школа боксеров. Очень много боксеров, у которых нет возможности биться. Я был неоднократным чемпионом Питера по муай-тай. Бились в «Тундре», в казино «Конти», в «Юбилейном». У меня постоянно были бои. Как этот боец может на что-то претендовать в Петербурге? Я не пойму. В Ленинграде очень много хороших боксеров.

— У кого сильнее бокс — у Артема Тарасова или у Тайсона?

— Не знаю, у кого бокс сильнее, но как боец Артем точно посильнее будет. Тарасов все хочет у меня взять какой-то реванш, но сам везде кричит, что в первом бою победил. Если промоутеры скажут, преподам ему урок. Вроде бы Саша Емельяненко вызвал на бой Тарасова. Покажу Теме, как выстегнуть Саше печенку.

— Не хотите заявить о желании подраться с Александром Емельяненко?

— Во-первых, Саша боится меня. Он не выходит на бой. Загоняет какие-то мифические суммы. Я сейчас дерусь по боксу, а Владимир Хрюнов — великий промоутер. Он может организовать этот бой. Тут бы я уже как с Тайсоном Дижоном не поразвлекался.

— Какой регламент боя с Емельяненко был бы оптимальным для вас? В перчатках или на голых кулаках? Сколько раундов?

— Мне по барабану. Буду убивать его в любом регламенте. Не думаю, что Саша долго протянет. Еще летают вопросы, что он там не сдает медобследования перед боями, что у него гепатит. Возможно, по этой причине не состоится этот бой.

— Вас это смутит, если подтвердится гепатит у Емельяненко?

— Не хотелось бы получить подарочек от Саши во время боя — нехороший. Не хочется разбить ему рожу, чтобы потом его сопли на меня попали.

— Что последнее слышали про форму Емельяненко и его кондиции?

— Ничего. Он разве перестал бухать уже?

— Почему президент федерации бокса поддерживает вас и обеспечивает вашу подготовку? Почему он в этом заинтересован?

— Потому что человек заинтересован в развитии бокса. Как может развивает этот спорт. А меня приглашают популяризовывать бокс. Я этому рад.

— Сколько еще планируете выступать?

— Дерусь, пока жив. Помру на ринге. У меня контракт с федерацией бокса на определенное время и определенное количество боев в рамках одного года.