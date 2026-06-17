ACA 204 Шлеменко — Дипчиков: онлайн трансляция турнира ММА

Турнир ACA 204 пройдет в пятницу, 19 июня, на «G-Drive Арене» в Омске. Главным событием вечера станет бой в среднем весе между россиянином Александром Шлеменко и болгарином Николой Дипчиковым.

Онлайн-трансляцию турнира ACA 204 можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Боец». Начало эфира — в 14.30 по московскому времени. С 18.40 мск турнир также покажет телеканал «Матч ТВ», а ретрансляция федерального телеэфира будет доступна на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.

Также смотреть ACA 204 в прямом эфире можно на официальном сайте лиги ACA.

Главный бой Шлеменко — Дипчиков запланирован на 23.00 мск. Точное время выхода бойцов в клетку может измениться в зависимости от продолжительности предыдущих поединков.

В соглавном событии турнира Евгений Гончаров встретится с Хадисом Ибрагимовым в тяжелом весе. Также в карде заявлены поединки Руслан Шамилов — Дмитрий Арышев, Мухумат Вахаев — Антон Вязигин и Черси Дудаев — Алексей Шуркевич.

42-летний Шлеменко имеет рекорд 68 побед, 17 поражений и 1 ничья. В предыдущем бою российский боец уступил Владиславу Ковалеву на турнире RCC 23. 42-летний Дипчиков одержал 24 победы, потерпел 12 поражений, еще 1 бой с его участием был признан несостоявшимся.

Результаты боев турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе ACA нашего сайта.

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