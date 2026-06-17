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Манель Капе — Киоджи Хоригучи: дата и время боя UFC

Капе и Хоригучи проведут поединок на турнире UFC Fight Night 21 июня в Лас-Вегасе
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Манел Капе.
Фото Getty Images

Анголец Манель Капе и японец Киоджи Хоригучи проведут бой в наилегчайшем весе в главном событии турнира UFC Fight Night 279. Вечер смешанных единоборств пройдет в ночь на воскресенье, 21 июня, на арене Meta APEX в Лас-Вегасе (США).

ММА UFC: Кейпе — Хоригучи

Дата и время боя Капе — Хоригучи на UFC Fight Night 279

Турнир UFC Fight Night 279 пройдет 21 июня по московскому времени. Предварительный кард начнется в 00.00 мск, основной кард — в 03.00 мск. Бой Капе — Хоригучи ожидается ближе к завершению турнира, ориентировочно после 05.00 по московскому времени.

31-летний Капе имеет рекорд 22 победы и 7 поражений. В предыдущем бою он победил Брэндона Ройвала техническим нокаутом на турнире UFC on ESPN 73 в декабре 2025 года. Для Капе поединок с Хоригучи станет шансом приблизиться к титульному бою в наилегчайшем весе.

35-летний Хоригучи одержал 33 победы, потерпел 5 поражений, еще 1 бой с его участием был признан несостоявшимся. В последнем поединке японец победил Амира Альбази единогласным решением судей на UFC Fight Night 266 в феврале 2026 года.

Капе и Хоригучи уже встречались в 2017 году в Rizin. Тогда японский боец победил удушающим приемом в третьем раунде. Бой на UFC Fight Night 279 станет реваншем.

Где смотреть бой Капе против Хоригучи и турнир UFC Fight Night 279

Онлайн-трансляцию турнира UFC Fight Night 279 можно будет посмотреть на UFC Fight Pass. В России предварительный кард также покажут телеканал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru.

С 5.00 мск трансляцию турнира будет вести телеканал «Матч ТВ». Ретрансляция федерального телеэфира также будет доступна на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.

Результат боя Капе — Хоригучи и других поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.

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Киоджи Хоригучи
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