АСА 204: прямая трансляция турнира начнется в 13.40 мск

Турнир ACA 204 состоится на «G-Drive Арене» в Омске в пятницу, 19 июня. Начало — в 13.40 по московскому времени (в 16.40 по омскому времени).

Прямую трансляцию турнира ACA 204 в полном объеме покажут на официальном сайте лиги ACA. Начало — в 13.40 мск. На телеканале «Матч! Боец» и сайте matchtv.ru трансляция начнется в 14.30 мск. Федеральный телеканал «Матч ТВ» и платформы «Кинопоиск» и Okko покажут основной кард (с 18.40 мск).

Главным событием вечера станет бой в среднем весе между россиянином Александром Шлеменко и болгарином Николой Дипчиковым. Бой Шлеменко — Дипчиков ожидается в 23.00 мск.

В соглавном событии турнира Евгений Гончаров встретится с Хадисом Ибрагимовым в тяжелом весе. Также в карде заявлены поединки Руслан Шамилов — Дмитрий Арышев, Мухумат Вахаев — Антон Вязигин, Черси Дудаев — Алексей Шуркевич.