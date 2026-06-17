Муртазали Магомедов — Мелсик Багдасарян: дата и время боя UFC

Магомедов и Багдасарян проведут поединок на турнире UFC Fight Night 21 июня в Лас-Вегасе

Представитель Киргизии Муртазали Магомедов и армянский боец Мелсик Багдасарян проведут бой в полулегком весе на турнире UFC Fight Night 279. Вечер смешанных единоборств пройдет в ночь на воскресенье, 21 июня, в UFC Apex в Лас-Вегасе (США).

ММА UFC: Багдасарян — Магомедов

Дата и время боя Магомедов — Багдасарян на UFC Fight Night 279

Предварительный кард начнется в 00.00 мск. Бой Магомедов — Багдасарян запланирован ориентировочно на 03.00 по московскому времени.

26-летний Магомедов имеет рекорд 10 побед и 0 поражений. Для него бой против Багдасаряна станет дебютом в UFC. В предыдущих выступлениях Муртазали побеждал в региональных промоушенах и выходил на контракт с лигой в статусе непобежденного бойца полулегкого веса.

34-летний Багдасарян одержал 8 побед и потерпел 3 поражения. В UFC его рекорд составляет 3 победы и 2 поражения. В последнем проведенном поединке армянский боец уступил Жану Силве техническим нокаутом на турнире UFC Seattle в феврале 2025 года.

Где смотреть бой Магомедова против Багдасаряна и турнир UFC Fight Night 279

Онлайн-трансляцию турнира UFC Fight Night 279 можно будет посмотреть на UFC Fight Pass. В России предварительный кард также покажет телеканал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru.

С 5.00 мск трансляцию основного карда будет вести телеканал «Матч ТВ». Ретрансляция федерального телеэфира также будет доступна на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.

Результат боя Магомедов — Багдасарян и других поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.

UFC: новости и обзоры боев, расписание турниров и результаты поединков, видео