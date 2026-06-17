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Махачев проведет титульный бой с Гэрри 15 августа

Алина Савинова
Ислам Махачев.
Фото Getty Images

Российский боец Ислам Махачев и ирландец Иэн Мачадо Гэрри проведут титульный поединок в полусреднем весе на UFC 330, сообщает пресс-служба промоушена.

Турнир пройдет 15 августа в Филадельфии (США).

Для 34-летнего Махачева это будет первая защита титула в полусреднем весе. В ноябре 2025 года он единогласным судейским решением победил австралийца Джека Деллу Маддалену на UFC 322 и завоевал пояс в полусредней весовой категории, став первым двойным чемпионом UFC из России.

Всего в ММА у россиянина 28 побед при 1 поражении. На счету 28-летнего Гэрри 17 побед в 18 поединках.

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Ислам Махачев
Иэн Мачадо Гэрри
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