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Хавьер Мендес: «Гэрри силен в стойке, но ему придется выживать в борьбе с Махачевым»

Руслан Минаев

Тренер чемпиона UFC в полусреднем весе Ислама Махачева Хавьер Мендес прокомментировал анонс поединка против ирландца Иэна Гэрри.

Бой возглавит турнир UFC 330 и пройдет 16 августа.

«Гэрри силен, как и другие топы UFC в этом весе, — цитирует ТАСС Мендеса. — Он силен в стойке, он может оказывать сопротивление. Но это не помешает Исламу вести бой по своему сценарию. И в борьбе Гэрри придется уже выживать».

Для 34-летнего Махачева это будет первая защита титула в полусреднем весе. В ноябре 2025 года он единогласным судейским решением победил австралийца Джека Деллу Маддалену на UFC 322 и завоевал пояс в полусредней весовой категории, став первым двойным чемпионом UFC из России.

Всего в ММА у россиянина 28 побед при 1 поражении. На счету 28-летнего Гэрри 17 побед и 1 поражение.

Источник: ТАСС
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