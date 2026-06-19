Шлеменко — Дипчиков, ACA: во сколько начало боя, где смотреть трансляцию

Россиянин Александр Шлеменко и болгарин Никола Дипчиков сразятся в главном бою турнира АСА 204 в пятницу, 19 июня. Поединок пройдет на «G-Drive Арене» в Омске, ориентировочное время начала — 20.30 по московскому времени.

Следить за результатами поединков турнира можно в матч-центре ММА на сайте «СЭ».

В прямом эфире бой покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира (рекомендуем подключаться к трансляции заранее).

Шлеменко одержал 68 побед, потерпел 17 поражений и завершил 1 бой вничью на професиональном уровне, в рекорде Дипчикова 24 победы, 12 поражений и 1 несостоявшийся бой. В предыдущем поединке Александр проиграл Владиславу Ковалеву, а Никола — Ибрагиму Магомедову.

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