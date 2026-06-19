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Мухумат Вахаев — Антон Вязигин: онлайн-трансляция боя АСА, где смотреть

Мухумат Вахаев и Антон Вязигин встретятся на турнире ACA 204
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Мухумат Вахаев и Антон Вязигин встретятся в поединке турнира ACA 204 в пятницу, 19 июня. Бой будет проходить на «G-Drive Арене» в Омске, ориентировочное время начала — 19.30 по московскому времени.

Следить за результатами поединков турнира можно в матч-центре ММА на сайте «СЭ».

В прямом эфире бой будут показывать каналы «Матч ТВ» и «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира (рекомендуем подключаться к трансляции заранее).

Мухумат Вахаев одержал 13 побед и потерпел 8 поражений в профессиональных смешанных единоборствах. Антон Вязигин одержал 17 побед и потерпел 6 поражений. Бойцы выступают в тяжелом весе.

АСА: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта

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