Руслан Шамилов — Дмитрий Арышев: где смотреть онлайн трансляцию боя АСА

Шамилов и Арышев проведут поединок на турнире АСА 204 19 июня

Россияне Руслан Шамилов и Дмитрий Арышев проведут бой в среднем весе на турнире ACA 204. Вечер смешанных единоборств пройдет в пятницу, 19 июня, на «G-Drive Арене» в Омске.

ММА ACA: Шамилов — Арышев

Онлайн-трансляцию турнира ACA 204 можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Боец». Начало эфира — в 14.30 по московскому времени. С 18.40 мск турнир также покажет телеканал «Матч ТВ», а ретрансляция федерального телеэфира будет доступна на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.

Также смотреть ACA 204 в прямом эфире можно на официальном сайте лиги ACA.

Бой Шамилов — Арышев входит в основной кард ACA 204. Поединок заявлен в среднем весе и начнется около 21.00 мск.

30-летний Шамилов имеет рекорд 17 побед и 5 поражений. В предыдущем бою российский боец победил Рене Пессоа техническим сабмишном на турнире ACA 200 в феврале 2026 года.

33-летний Арышев выступает под прозвищем Ганнибал. По данным официального сайта ACA, его рекорд составляет 21 победу и 9 поражений. В последнем поединке он победил Андерсона Гонсалвеса техническим нокаутом на турнире ACA 197 в декабре 2025 года.

Результат боя Шамилов — Арышев и других поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе ACA нашего сайта.

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