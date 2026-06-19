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Сегодня, 15:15

Александр Шлеменко — Никола Дипчиков: прогноз и коэффициенты на бой ACA — ставки

Александр Шлеменко и Никола Дипчиков сразятся в главном бою ACA 204
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Александр Шлеменко и Никола Дипчиков сразятся в главном поединке ACA 204.

Экс-чемпион АСА Виталий Слипенко поделился ожиданиями от предстоящего поединка.

«Во-первых, хочется отметить работу АСА. Изначально Александр должен был драться с Рамазаном Эмеевым, но поединок слетел. И организаторы смогли подобрать одну из самых интересных замен. Никола Дипчиков — тоже возрастной боец, но он по-прежнему опасен. Его зверский удар никуда не делся. Александр, в свою очередь, тоже остается высококлассным опасным бойцом. Это два ветерана ММА, которые до сих пор находятся в форме и выступают на высочайшем уровне.

У Александра были проблемы в бою с Белазом, но там это касалось исключительно борьбы. Влад ожидаемо сделал ставку на нее, но у Шлеменко на самом деле борьба на неплохом уровне. Дипчиков точно не будет инициировать переводы, поэтому и Шлеменко будет понимать, что в стойке можно будет работать более свободно, не боясь, что тебя переведут. Думаю, что первый раунд будет проходить в разведке, возможно, и сам Александр попробует свои силы в партере. И если будет получаться, то не исключаю, что ставка будет сделана на борьбу. Рубиться с Дипчиковым — не лучшая затея, хотя Шлеменко способен переиграть его в стойке. Но зачем лишний раз рисковать. Думаю, что во втором раунде мы будем понимать, к кому переходит инициатива. И верю, что это будет Шлеменко.

Досрочная победа? Не уверен, но возможно, нам стоит ее ждать. Вероятность высокая. Однако, повторюсь, что развязка вряд ли случится в начале боя. Шлеменко вполне может перебивать до решения, прижимать в клинче, используя колени. В этом он очень силен. Никола будет охотиться за нокаутом, но к стилю Александра сразу будет очень тяжело подстроиться», — сказал Слипенко Sport24.

Букмекеры считают Шлеменко фаворитом: коэффициент на победу Александра составляет 1.65, на победу Николы — 2.25, на ничью — 54.00.

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Никола Дипчиков
Александр Шлеменко
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