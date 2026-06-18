Ислам Махачев: список боев в UFC
«СЭ» публикует статистику российского бойца и список всех боев. 34-летний Ислам Махачев в ММА провел 29 боев, в которых одержал 28 побед и потерпел одно поражение.
Список всех боев Ислама Махачева в UFC
|
Дата
|
Соперник
|
Результат
|
Раунд
время
|
Рекорд
|
15 ноября 2025
|
Джек Делла Маддалена
|
Победа, UD
|
5 / 5.00
|
28-1
|
18 января 2025
|
Ренато Мойкано
|
Победа, SBM
|
1 / 4.05
|
27-1
|
2 июня 2024
|
Дастин Порье
|
Победа, SBM
|
5 / 2.42
|
26-1
|
21 октября 2023
|
Александр Волкановски
|
Победа, TKO
|
1 / 3.06
|
25-1
|
11 февраля 2023
|
Александр Волкановски
|
Победа, UD
|
5 / 5.00
|
24-1
|
22 октября 2022
|
Чарльз Оливейра
|
Победа, SBM
|
2 / 3.16
|
23-1
|
26 февраля 2022
|
Бобби Грин
|
Победа, KO/TKO
|
1 / 3.23
|
22-1
|
30 октября 2021
|
Дэн Хукер
|
Победа, SBM
|
1 / 2.25
|
21-1
|
17 июля 2021
|
Тиаго Мойзез
|
Победа, SBM
|
4 / 2.38
|
20-1
|
6 марта 2021
|
Дрю Добер
|
Победа, SBM
|
3 / 1.37
|
19-1
|
7 сентября 2019
|
Дэви Рамос
|
Победа, UD
|
3 / 5.00
|
18-1
|
20 апреля 2019
|
Арман Царукян
|
Победа, UD
|
3 / 5.00
|
17-1
|
28 июля 2018
|
Кайан Джонсон
|
Победа, SBM
|
1 / 4.43
|
16-1
|
20 января 2018
|
Глейсон Тибау
|
Победа, KO/TKO
|
1 / 0.57
|
15-1
|
11 февраля 2017
|
Ник Ленц
|
Победа, UD
|
3 / 5.00
|
14-1
|
17 сентября 2016
|
Крис Уэйд
|
Победа, UD
|
3 / 5.00
|
13-1
|
3 октября 2015
|
Адриану Мартинс
|
Поражение, KO/TKO
|
1 / 1.46
|
12-1
|
23 мая 2015
|
Лео Кунтц
|
Победа, SBM
|
2 / 2.38
|
12-0
Титул UFC в легком весе
Ислам Махачев — бывший чемпион UFC в легком весе, титул был завоеван в октябре 2022 года. Россиянин провел четыре успешные защиты чемпионского титула UFC. В мае 2025-го дагестанец официально освободил титул в легком весе.
Титул UFC в полусреднем весе
В ноябре 2025 года российский боец победил австралийца Джека Деллу Маддалену единогласным судейским решением, завоевав пояс в полусреднем весе. Махачев стал первым двойным чемпионом UFC из России.
Ислам проведет первую защиту титула в полусреднем весе против ирландца Иэна Мачадо Гэрри на UFC 330 в ночь с 15 на 16 августа.