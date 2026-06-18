Ислам Махачев: список боев в UFC

«СЭ» публикует статистику российского бойца и список всех боев. 34-летний Ислам Махачев в ММА провел 29 боев, в которых одержал 28 побед и потерпел одно поражение.

Список всех боев Ислама Махачева в UFC

Дата Соперник Результат Раунд время Рекорд 15 ноября 2025 Джек Делла Маддалена Победа, UD 5 / 5.00 28-1 18 января 2025 Ренато Мойкано Победа, SBM 1 / 4.05 27-1 2 июня 2024 Дастин Порье Победа, SBM 5 / 2.42 26-1 21 октября 2023 Александр Волкановски Победа, TKO 1 / 3.06 25-1 11 февраля 2023 Александр Волкановски Победа, UD 5 / 5.00 24-1 22 октября 2022 Чарльз Оливейра Победа, SBM 2 / 3.16 23-1 26 февраля 2022 Бобби Грин Победа, KO/TKO 1 / 3.23 22-1 30 октября 2021 Дэн Хукер Победа, SBM 1 / 2.25 21-1 17 июля 2021 Тиаго Мойзез Победа, SBM 4 / 2.38 20-1 6 марта 2021 Дрю Добер Победа, SBM 3 / 1.37 19-1 7 сентября 2019 Дэви Рамос Победа, UD 3 / 5.00 18-1 20 апреля 2019 Арман Царукян Победа, UD 3 / 5.00 17-1 28 июля 2018 Кайан Джонсон Победа, SBM 1 / 4.43 16-1 20 января 2018 Глейсон Тибау Победа, KO/TKO 1 / 0.57 15-1 11 февраля 2017 Ник Ленц Победа, UD 3 / 5.00 14-1 17 сентября 2016 Крис Уэйд Победа, UD 3 / 5.00 13-1 3 октября 2015 Адриану Мартинс Поражение, KO/TKO 1 / 1.46 12-1 23 мая 2015 Лео Кунтц Победа, SBM 2 / 2.38 12-0



Титул UFC в легком весе

Ислам Махачев — бывший чемпион UFC в легком весе, титул был завоеван в октябре 2022 года. Россиянин провел четыре успешные защиты чемпионского титула UFC. В мае 2025-го дагестанец официально освободил титул в легком весе.

Титул UFC в полусреднем весе

В ноябре 2025 года российский боец победил австралийца Джека Деллу Маддалену единогласным судейским решением, завоевав пояс в полусреднем весе. Махачев стал первым двойным чемпионом UFC из России.

Ислам проведет первую защиту титула в полусреднем весе против ирландца Иэна Мачадо Гэрри на UFC 330 в ночь с 15 на 16 августа.