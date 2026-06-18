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Ислам Махачев: список боев в UFC

Опубликован список боев Ислама Махачева в UFC
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Ислам Махачев.
Фото Getty Images

«СЭ» публикует статистику российского бойца и список всех боев. 34-летний Ислам Махачев в ММА провел 29 боев, в которых одержал 28 побед и потерпел одно поражение.

Список всех боев Ислама Махачева в UFC

Дата

Соперник

Результат

Раунд

время

Рекорд

15 ноября 2025

Джек Делла Маддалена

Победа, UD

5 / 5.00

28-1

18 января 2025

Ренато Мойкано

Победа, SBM

1 / 4.05

27-1

2 июня 2024

Дастин Порье

Победа, SBM

5 / 2.42

26-1

21 октября 2023

Александр Волкановски

Победа, TKO

1 / 3.06

25-1

11 февраля 2023

Александр Волкановски

Победа, UD

5 / 5.00

24-1

22 октября 2022

Чарльз Оливейра

Победа, SBM

2 / 3.16

23-1

26 февраля 2022

Бобби Грин

Победа, KO/TKO

1 / 3.23

22-1

30 октября 2021

Дэн Хукер

Победа, SBM

1 / 2.25

21-1

17 июля 2021

Тиаго Мойзез

Победа, SBM

4 / 2.38

20-1

6 марта 2021

Дрю Добер

Победа, SBM

3 / 1.37

19-1

7 сентября 2019

Дэви Рамос

Победа, UD

3 / 5.00

18-1

20 апреля 2019

Арман Царукян

Победа, UD

3 / 5.00

17-1

28 июля 2018

Кайан Джонсон

Победа, SBM

1 / 4.43

16-1

20 января 2018

Глейсон Тибау

Победа, KO/TKO

1 / 0.57

15-1

11 февраля 2017

Ник Ленц

Победа, UD

3 / 5.00

14-1

17 сентября 2016

Крис Уэйд

Победа, UD

3 / 5.00

13-1

3 октября 2015

Адриану Мартинс

Поражение, KO/TKO

1 / 1.46

12-1

23 мая 2015

Лео Кунтц

Победа, SBM

2 / 2.38

12-0


Титул UFC в легком весе

Ислам Махачев — бывший чемпион UFC в легком весе, титул был завоеван в октябре 2022 года. Россиянин провел четыре успешные защиты чемпионского титула UFC. В мае 2025-го дагестанец официально освободил титул в легком весе.

Титул UFC в полусреднем весе

В ноябре 2025 года российский боец победил австралийца Джека Деллу Маддалену единогласным судейским решением, завоевав пояс в полусреднем весе. Махачев стал первым двойным чемпионом UFC из России.

Ислам проведет первую защиту титула в полусреднем весе против ирландца Иэна Мачадо Гэрри на UFC 330 в ночь с 15 на 16 августа.

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Ислам Махачев
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