Четыре нокдауна за 15 секунд! Сокрушительное поражение Колобка в кулачном бою

Макс Топор его просто растерзал.

Фанат ЦСКА Александр «Колобок» Орлов стал широко известен после того, как 2 августа 2017 года в прямом эфире ударил журналиста НТВ Никиту Развозжаева. Съемочная группа НТВ приехала в парк Горького снимать репортаж о праздновании Дня ВДВ. Там в это время отдыхал Орлов (никакого отношения к ВДВ не имеет). Колобок ворвался в кадр, стал кричать матом (также прозвучало «Украину захватим!»), а на замечание корреспондента «Помолчите, пожалуйста!» ударил того кулаком в лицо.

Орлов получил пять суток ареста, принес извинения Развозжаеву и стал знаменит на всю Россию. Судьба Развозжаева трагична. В октябре 2018-го его тело обнаружили под домом на проезде Кадомцева, где они снимал квартиру. Затем полиция нашла предсмертную записку, в которой журналист обратился к жене, где, в частности, были такие слова: «Я долго думал и понял — без тебя жизни нет».

В 2017-м же, после инцидента в парке Горького, Колобка вызвал на боксерский бой пермский журналист Николай Четин. Поединок закончился победой Орлова по очкам. Потом Колобок выиграл у некоего африканца и проиграл нокаутом блогеру Какой-то Парень (это такой никнейм). В декабре 2020-го Орлов снова подрался с журналистом — на этот раз по правилам ММА. Его соперником был редактор раздела «Бокс / ММА» sports.ru Алексей Сафонов. Победа осталась за Колобком — Сафонов получил травму руки, из-за чего не сумел продолжать бой.

После поединка Орлов выдал прекрасную цитату в интервью Ярославу Степанову из Sport24: «На что потрачу гонорар? Родным и близким подарю подарки на Новый год. Ну а остальное потрачу, как всегда, на колобастер. Я уже три гонорара потратил на колобастер. Знаешь, что это такое? Это полтора литра портвейна «Три топора», полтора литра «Виноградного дня» и полтора литра «Балтики девятки». Вот это все смешиваешь и запиваешь этим водку. Я вам отвечаю — нереальный кайф!»

Теперь же Колобков решил попробовать себя в кулачном бою — в лиге Hardcore Fighting Championship. Ему подобрали серьезного противника: Максим Щербаков провел четыре боя на голых кулаках, проиграл в одном, в трех победил, причем срубал оппонентов наповал. Так получилось и на этот раз. Бой продлился всего-то 50 секунд, из них чистое боевое время составило 15 секунд. Удивительно, но за эти 15 секунд Орлов четыре раза оказался в нокдауне. Возможно, это мировой рекорд.

Первый нокдаун случился уже на 5-й секунде. Колобок встал, потом упал, затем снова поднялся, и поединок продолжился. Фанат-хулиган ЦСКА практически тут же рухнул. Потом еще раз и еще раз — получив сечку на лбу. В итоге рефери остановил избиение.

«Я смотрел его бои, и он не казался мне таким крутым, — сказал Орлов после поражения. — Я особо не готовился — неделю пробухал, один раз на тренировку сходил. Думал, сделаю, чего, думал, что боксерская техника у меня точно лучше. *** (блин), был план на бой — думал, перекрою его, встречу. *** (блин), не ожидал. Он кажется медленным по телевизору. А он прет как носорог. Мне говорили: «*** (фигня), не парься». А вы выйдите и подеритесь! Это *** (кошмар), в натуре. Он быстрый на самом деле. *** (очень) быстрый».