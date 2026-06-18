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Манел Капе — Киоджи Хоригучи: дата и время начала боя UFC

Манел Капе и Киоджи Хоригучи проведут бой в наилегчайшем весе на UFC Fight Night 279 21 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Манел Капе.
Фото Getty Images

Манел Капе из Анголы и японский боец Киоджи Хоригучи проведут бой в наилегчайшем весе на турнире UFC Fight Night 279 в с 20 на 21 июня. Вечер ММА пройдет на арене UFC Apex в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Бой Капе — Хоригучи ожидается после 05.00 по московскому времени.

Трансляцию турнира UFC Fight Night 279 можно будет посмотреть на платформе UFC Fight Pass (по платной подписке). В России предварительный кард покажет телеканал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru. С 5.00 мск трансляцию основного карда будет вести телеканал «Матч ТВ». Ретрансляция федерального телеэфира будет доступна на платформах «Кинопоиск» и Okko.

ММА UFC: Кейпе — Хоригучи

Результат боя Капе — Хоригучи и других поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.

31-летний Капе имеет рекорд 22 победы и 7 поражений. 35-летний Хоригучи одержал 33 победы, потерпел 5 поражений, еще 1 бой с его участием был признан несостоявшимся.

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