UFC Fight Night Капе — Хоригучи: где смотреть онлайн трансляцию турнира

Турнир UFC Fight Night 279 пройдет в ночь на воскресенье, 21 июня, на арене UFC Apex в Лас-Вегасе (США). Главным событием вечера станет бой в наилегчайшем весе между ангольцем Манелем Капе и японцем Киоджи Хоригучи.

Онлайн-трансляцию турнира UFC Fight Night 279 можно будет посмотреть на UFC Fight Pass. В России предварительный кард также покажут телеканал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru. Начало трансляции — в 00.00 по московскому времени.

С 5.00 мск трансляцию основного карда будет вести телеканал «Матч ТВ». Ретрансляция федерального телеэфира также будет доступна на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.

Бой Капе — Хоригучи ожидается ближе к завершению турнира, ориентировочно после 05.00 мск.

Капе и Хоригучи уже встречались в 2017 году в Rizin. Тогда японский боец победил удушающим приемом в третьем раунде. Реванш в UFC может определить одного из ближайших претендентов на титульный бой в наилегчайшем весе.

Также в карде турнира заявлены поединки Муртазали Магомедов — Мелсик Багдасарян, Карол Роза — Луана Сантос, Леон Шахбазян — Леван Чохели и другие бои.

Манель Капе имеет рекорд 22 победы и 7 поражений. Киоджи Хоригучи одержал 33 победы, потерпел 5 поражений, еще 1 бой с его участием был признан несостоявшимся.

Результаты боев турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.