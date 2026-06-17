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Ислам Махачев: кто следующий соперник на UFC 330

Стал известен соперник Ислама Махачева на UFC 330
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Ислам Махачев.
Фото Global Look Press

Российский боец Ислам Махачев проведет первую защиту титула в полусреднем весе против ирландца Иэна Мачадо Гэрри на UFC 330 в ночь с 15 на 16 августа. Вечер ММА пройдет на спортивной арене «Xfinity Mobile Arena» в Филадельфии (штат Пенсильвания, США). Время начала боя будет определено позже.

34-летний Махачев в ММА провел 29 боев, в которых одержал 28 побед и потерпел одно поражение. В ноябре 2025 года российский боец победил австралийца Джека Деллу Маддалену единогласным судейским решением. Тогда на UFC 322 Ислам завоевал пояс в полусреднем весе, став первым двойным чемпионом UFC из России.

28-летний Гэрри имеет профессиональный рекорд — 17-1. В последнем своем бою, который состоялся в ноябре 2025 года, победил американца Белала Мухаммада единогласным решением судей на турнире UFC Fight Night 265.

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Ислам Махачев
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