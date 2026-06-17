Ислам Махачев: кто следующий соперник на UFC 330

Российский боец Ислам Махачев проведет первую защиту титула в полусреднем весе против ирландца Иэна Мачадо Гэрри на UFC 330 в ночь с 15 на 16 августа. Вечер ММА пройдет на спортивной арене «Xfinity Mobile Arena» в Филадельфии (штат Пенсильвания, США). Время начала боя будет определено позже.

34-летний Махачев в ММА провел 29 боев, в которых одержал 28 побед и потерпел одно поражение. В ноябре 2025 года российский боец победил австралийца Джека Деллу Маддалену единогласным судейским решением. Тогда на UFC 322 Ислам завоевал пояс в полусреднем весе, став первым двойным чемпионом UFC из России.

28-летний Гэрри имеет профессиональный рекорд — 17-1. В последнем своем бою, который состоялся в ноябре 2025 года, победил американца Белала Мухаммада единогласным решением судей на турнире UFC Fight Night 265.