Точка поставлена. На турнире Fight Nights в Сочи состоялся реванш между Минеевым и Исмаиловым, и он был именно таким, каким должен быть. И мы наконец узнали победителя.

Вы можете не любить Владимира Минеева, но... Вы можете любить Instagram Магомеда Исмаилова, но... Вы можете не понимать ничего в смешанных единоборствах, но... Но вы смотрели. Бой был максимально удобным для того, чтобы все разделились на два лагеря и болели. Смотрели. Делали ставки, в конце концов.

По итогам можно было бы снимать абсолютно киношную историю: обоих бойцов доставляют в одну больницу, они лежат в одной палате, потом рыдают и обнимаются. Вспоминают, как с задних трибун люди кричали: «Размажь лысого!» — но в это время лицо именно у Минеева превращается по цвету и фактуре в спелый фрукт, упавший с дерева. А потом открываются глубинные и истинные смыслы того, что происходило между участниками реванша в эти несколько лет с первого боя. Конфликт, достойный своего кино — и объяснений. Потому что он затрагивал важные культурные и социальные моменты. И при этом оставался моментом большой спортивной значимости для карьеры обоих бойцов.

Были спорное решение, в Москве массовая драка, куча взаимных оскорблений, снова бойня, уже в Сочи. Стоящий на ушах зал.

Выход Магомеда Исмаилова под рык хищника и совсем без музыки — хороший прием, но когда-то мы и это все уже видели в его поединке. Минеев выходил вторым, как действующий чемпион. И пожал руку сопернику — вот это было чуть более неожиданно, чем все до этого.

Первые два раунда были чрезвычайно похожи на их первый бой. В конце концов, они не могли так резко поменяться. Пока бойцы в стойке, Минеев контролировал происходящее. В движении, контрудары, выбивал переднюю ногу из-под Маги. Но как только терял концентрацию на долю секунды — следовал проход, перевод в партер, попытки выйти на боковой контроль и там задавить Владимира ударами. Кажется, он говорил перед боем что-то в духе «Исмаилов — среднестатистический борец». А тот не отрицал. Он и не пытался, в сущности, перебить Минеева. Он его «борол». Но было два важных фактора. Во-первых, защита. Минеев чувствовал начало неприятностей и практически не оставлял вариантов для проведения приемов. Однажды у него соперник почти заблокировал руку, а затем был близок к тому, чтобы отдать шею, — но предпочел развернуться и напропускал много ударов в голову. Во-вторых, дефицит инструментов в борьбе у Исмаилова. После перевода он, как правило, пытался занять позицию, из которой можно освободить одну из рук и бить. И соперник это слишком хорошо понимал. Борьба и в целом ведение боя в таком режиме занимают очень много сил. И Мага отдал их все за эти два первых раунда. Владимир тоже, но его ресурс позволял двигаться и бить. Чуть менее быстро и остро, чем в начале боя, но на достаточном уровне для того, чтобы наносить урон.

Неприятности у соперника начались в тот момент, когда Минеев несколько раз пробил по корпусу, всадил туда колено, а затем перевел огонь на голову. Рефери был рядом, когда удары сыпались в цель, но не мог решить, выбрать тот единственный момент, когда нужно вмешаться. Возможно, немного опоздал — но эта пауза важна была для того, чтобы затем не было повода говорить о преждевременной остановке. Такой финал — Исмаилов без сознания на настиле, Минеев рядом, слегка нервничает и ждет, когда тот встанет и скажет: «Ты засранец, но я тебя уважаю».

Это талант — быть человеком момента, и Мага эти моменты прекрасно чувствует, даже здесь, в поражении, он попытался украсть победу, хотя бы метафорически, у оппонента. И, кажется, не говорил ничего про третий бой, хотя Минеев и оставил ему такую возможность. Но третий бой возможен только в одном случае — если снова повысить ставки, если градус их противостояния будет не меньше, а конфликт еще реальнее и больше.

Мог ли этот бой быть круче? Наверное, если бы состоялся в тот момент, когда была та драка, с фейс-ту-фейс на турнире, запрыгивающими в клетку людьми. Когда об этих двоих заговорили вообще все. Люди могли не разбираться в смешанных единоборствах или не знать ничего об этих двоих, но у них было мнение про ситуацию. Как про Хабиба и Конора в ситуации с автобусом и летящей в него тележкой. Российские смешанные единоборства работают чуть иначе, чуть медленнее, и ресурс лиги AMC Fight Nights не такой, чтобы просто дать им площадку на любом ближайшем турнире. Бой должен был состояться, но в правильный момент, с правильными деньгами, который должны были окупиться для организаторов. И если смотреть на цены за билеты на турнир — это была вполне себе оправдывающая себя бизнес-история. Когда еще такое бывало за последнее время? Возможно, прошлым летом, когда тот же Мага Исмаилов дрался с Александром Емельяненко, но мы были лишены такого промо длиною в 3-4 года.

В противостоянии Минеев — Исмаилов все было сделано почти идеально. Настолько, что все происходящее в ММА можно теперь измерять по шкале, основанной на этом поединке. Как кровь в бою, которую измеряют по Великому Муту в Японии. Мута и Хироши Хасе подрались в 1992 году в New Japan Pro Wrestling, и до сих пор фанаты вспоминают, как Мута залил кровью все вокруг и используют «шкалу Мута». Где 0,0 мута это совсем без крови, а 1,0 соответствует кровопотере Великого Мута. Эталонное значение. Как Минеев — Исмаилов для качества противостояния, внутреннего и личного конфликта.

Где есть спортивное противостояние, личная неприязнь, столкновение бойцов культурно и идеологически разных, стилистически непохожих... В общем, в большинстве боев UFC нет и 0,5 от Минеев — Исмаилов. У боя Федора Емельяненко с Тимоти Джонсоном примерно 0,1 -0,2 по этой шкале. Так что да, это был главный конфликт и главный бой в наших смешанных единоборствах. Не Конор vs Хабиб для бедных, потому что здесь было иное содержание и своя драматургия. Это были 100 процентов боя Минеев — Исмаилов, по которым мы будем измерять все, что будет после. Конечно, пока не увидим нечто более великое. Тогда мы это забудем, как человек забывает все. Но участники — никогда не забудут. И в историю они вписали свои имена рядом друг с другом. По-другому, по отдельности их воспринимать уже нельзя. И третий бой не нужен. Он должен остаться для разговоров «а что, если...». Это продлевает жизнь истории. Это делает ее легендарной.