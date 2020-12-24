Исмаилов и Минеев устроили потасовку и спровоцировали массовую драку

Массовая драка в кейдже возникла во время турнира АМС Fight Nights, который проходит в четверг в Москве. После боя между Нурулло Алиевым и Александром Гребневым в клетку зашел Владимир Минеев. Он отобрал у Гребнева микрофон и вызвал на бой Магомеда Исмаилова.

Исмаилов зашел в кейдж, они перекинулись с Минеевым несколькими словами, после чего между ними началась потасовка, переросшая в массовую драку. Конфликт был урегулирован руководством лиги и охраной.

Минеев и Исмаилов провели бой 19 октября 2018 года. В этом поединке была зафиксирована ничья.