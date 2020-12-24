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Исмаилов и Минеев устроили потасовку и спровоцировали массовую драку

Магомед Исмаилов и Владимир Минеев. Фото Instagram Магомед Исмаилов. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Магомед Исмаилов и Владимир Минеев. Фото Instagram
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Массовая драка в кейдже возникла во время турнира АМС Fight Nights, который проходит в четверг в Москве. После боя между Нурулло Алиевым и Александром Гребневым в клетку зашел Владимир Минеев. Он отобрал у Гребнева микрофон и вызвал на бой Магомеда Исмаилова.

Исмаилов зашел в кейдж, они перекинулись с Минеевым несколькими словами, после чего между ними началась потасовка, переросшая в массовую драку. Конфликт был урегулирован руководством лиги и охраной.

Минеев и Исмаилов провели бой 19 октября 2018 года. В этом поединке была зафиксирована ничья.

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