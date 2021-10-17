«Мага всегда был, а в лице Вовы родилась новая суперзвезда». Пресс-конференция Минеева и организаторов боя года

Итоги самого ожидаемого поединка в российских ММА от его участников.

16 октября в Сочи на Red Arena состоялся второй поединок между Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым. Их первый бой три года назад в Москве завершился вничью. На этот раз Минеев в статусе действующего чемпиона AMC Fight Nights в среднем весе выиграл у Лысого Хищника техническим нокаутом в третьем раунде.

После нокаута от Минеева Исмаилову вызвали врачей. На него надели кислородную маску, а когда бойца привели в чувство, он встал на ноги и снова упал. Мага произнес яркую речь в ринге и даже в шутку ударил соперника (чтобы последний удар остался за ним), но затем покинул зал. Сейчас с его здоровьем все в порядке.

Спустя 20 минут после боя года состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие Владимир Минеев, президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев, владелец лиги Амир Мурадов. От лица Магомедова Исмаилова присутствовал его родной старший брат и тренер Рамазан Исмаилов.

Мурадов: — Надеюсь, что вы остались довольны тем, что сегодня увидели. Это, наверное, один из самых лучших кардов за последнее время. Надеюсь, что насладились и, как сказал Камил Абдурашидович, у вас осталось приятное послевкусие.

Гаджиев: — Даже немного грустно, что все это закончилось. Зато какой турнир был! И вы знаете, какой болельщицкий интерес у меня был к этому бою. Считаю, что большое дело сделано нами всеми. Я вас всех поздравляю.

Минеев: — Спасибо за поздравления. Всем, кто присутствовал, — всем большое спасибо. В первую очередь спасибо моему клубу и одноклубникам.

Сейчас не всех вижу, но спасибо Маге за то, что мы смогли сделать это для вас и всех болельщиков. Спасибо тем, кто ждал этого боя на протяжении трех лет. Также спасибо организаторам. Мы сегодня заработали хорошие деньги для наших семей. Что остается сказать? Обожаю драться с «химиками». (Улыбается.)

Гаджиев: — Сегодняшняя история — это вообще не про деньги. Минеев смалодушничал, сказав про это. Это же вообще не про деньги история. Это жизнь и наследие. Согласны?

Сегодня родился новый человек, а Мага никуда не делся. Мага всегда был, но просто сегодня родилась новая суперзвезда.

Исмаилов-старший: — Прежде всего, хвала Всевышнему, у нас свои планы, у него — свои. Значит, так было лучше для нас. Мухаммед был готов на сто процентов, он в спаррингах чувствовал себя прекрасно, менял двух спарринг-партнеров, с одним два раунда, выходил другой — пять раундов. Дышал просто великолепно. Я не знаю, Володя, наверное, криптонит его, не подходит ему. Просто неудобен ему. Не дано, видимо, ему выиграть у него.

На морально-волевых качествах он вытащил этот бой. В техническом плане Мухаммед, могу правду сказать, был лучше намного. И в стойке, и в борьбе. Он вытащил за счет выносливости, своего характера. Видимо, так должно было быть.

Спасибо Владимиру, спасибо Расулу (тренер Минеева. — Прим. «СЭ»). Отличная работа.

Вопрос Минееву: — Чем этот бой отличался от предыдущего, если говорить о первых двух раундах?

Минеев: — Объективно Мага был лучше готов, чем в первом бою. Ему хорошо удавалось работать в партере. Он нанес хорошие удары локтями, после которых закрылся мой обзор. Это заслуга Рамазана Исмаилова.

Исмаилов-старший: — Я хочу попросить прощения у матери и отца за то, что у нас не получилось [победить]. Также прощу прощения у всех, кто болеет за нас.

Минеев также добавил и нашел понимание у брата Магомеда: — Давайте не делиться на лагери и не делать опасные противостояния. С вами и с нами тренируется Шара Буллет (Шарапутдин Магомедов — средневес AMC Fight Nights. — Прим. «СЭ»). Нет какой-то вражды. Я желаю вам и вашей семье только наилучшего. Мы все тренируемся в одном стране, в одной республике. Мы должны показывать пример подрастающему поколению. Давайте обмениваться опытом.

Вопрос Минееву: — Мага сказал, что вам необходимо сесть и поговорить. Когда вы сядете пообщаться и есть ли тебе что сказать?

Минеев: — Кстати, мы с ним разговаривали во время боя. Я сказал ему: «Это, что ли, все, на что ты способен?» И, как видите, это сработало, он быстрее вымотался. Мага поддался эмоциям. Жто был мой план.

Нет какого-то кровавого противостояния, мы можем сесть за один стол и поговорить. Здесь есть еще ребята, с которыми мы тоже должны закрыть вопросы на дружеской волне. Это глупые противостояния, которые никому не нужны. Мы все должны быть примером подрастающему поколению, одной большой спортивной семьей. Были эмоции на сгонке веса, но это не должно влиять на дальнейшие отношения.

На сцену поднялся Велимурад Алхасов и извинился перед Владимиром Минеевым за инцидент, возникший в ходе одного из турниров AMC Fight Nights в декабре прошлого года. Тогда между Минеевым и Исмаиловым случилась потасовка в клетке. За друга решил заступиться Алхасов. Такой поступок не понравился Минееву.

Алхасов: — У нас с Минеевым был маленький конфликт. На эмоциях получилось то, что получилось. Я хочу извиниться. Мы не толпой били, а была братская помощь. (Улыбается.)

Минеев: — Всегда приятно, когда мужчины остаются мужчинами и умеют признавать такие моменты. И если я кого-то чем-то задел, то я тоже сожалею. Это был хороший пример. Вот так должны решаться все конфликты.

Вопрос Минееву, Гаджиеву и Исмаилову: — Очевидный вопрос: будет ли трилогия?

Минеев: — Когда закончился бой, я подошел к Магомеду и сказал, что последний удар хоть и остался за ним, но мы можем продолжить. Если ставки будут повышаться, Амир, предлагаю тебе подумать об этом. Мы готовы с Исмаиловым.

Исмаилов: — Первоначальные ощущения заключаются в том, что мы заканчиваем [карьеру]. Сейчас такие эмоции. День или два — дальше можно будет подумать с холодной головой. Но в данный момент мы просто еще раз поздравляем Минеева и его команду с победой.

Гаджиев: — Как организатор я сейчас сказал бы — даешь третий бой и так далее. Но как человек, который немного разбирается в спорте, я сегодня сделал вывод (хотя я давно его сделал, а сегодня только укрепился в этом мнении), что Вова — неудобный соперник для Маги. Это не значит, что один сильный, а другой слабый. Просто Минеев вообще Маге не подходит. Никак. И если сейчас объявить третий бой, то многие зрители предположат, что он закончится как и второй. Даже сегодняшний бой был похож на первый, но только Минеев был готов лучше. Поэтому я не за третий бой, но если оба будут продолжать, то я бы посмотрел Магу в боксерских перчатках. Сегодня он показал, что умеет боксировать. А Вову ждут новые вызовы.

Вопрос Минееву: — Какие вызовы ждут Минеева? В воскресенье дерутся Александр Шлеменко и Артур Гусейнов.

Минеев: — Вы сейчас говорите про EFC, не про нашу лигу. Зачем вы забегаете вперед? Вот подрался у нас Давид Бархударян с Артуром Алибулатовым. Что за бой был! У нас 84 кг — очень конкурентный вес, в этой лиге очень конкурентные бойцы. Да, завтра будут драться Артур Гусейнов и Александр Шлеменко. Это большие имена, но в этой лиге, в этом весе есть хорошие противостояния. Пусть покажут красивый бой. Вообще, и в нашей лиге можно делать крутые противостояния. Все зависит от гонорара.

Гаджиев: — Посмотрели бы мы бой Минеев — Шлеменко? Конечно, посмотрели бы! Вова вызывал Саню еще лет семь назад. Но Саня тогда сказал, что даже реагировать не будет. Сейчас он не может так сказать, потому что Вова уже тоже звезда.

Кстати, если Шлеменко завтра проиграет, то я получу два айфона, но это уже другая история.

После этого на сцену поднялся один из зрителей и подарил Минееву лошадь. Ему достался русский рысак ногайского происхождения по кличке Пакистан. Вручение состоится в ближайшее время в Пятигорске.

Вопрос Минееву: — Что почувствовали после того, как увидели лежащего Магомеда Исмаилова и узнали, что ему требуется медицинская помощь?

Минеев: — Если честно, я запереживал, когда врачи поднялись в клетку. Запереживал, не скрою, как-то неприятно было. Смотрел, что там происходит, быстро понял, что там все в порядке.

Вопрос Минееву: — Твои дальнейшие планы связаны исключительно с Россией или у тебя есть желание продвигаться за границей?

Минеев: — Я понял, что мы ничем не хуже, чем зарубежный мир, и сегодня мы это доказали. Мы с Магомедом заработали хорошие деньги.

Гаджиев: — Когда я говорю про деньги, то это звучит нормально. А когда ты начинаешь говорить: «Вот, мы заработали», — то зритель может понять, что вы дрались только ради этого.

Минеев: — Мои зрители меня нормально поймут. Сегодня выстроилась очередь из претендентов на пояс, поэтому не мешай нам говорить про деньги. (Улыбается.)

Вопрос Гаджиеву: — На сколько боев у Минеева контракт с AMC Fight Nights? Какие на Минеева планы?

Гаджиев: — У Владимира Минеева никогда не было долгосрочного контракта с нами. Пускай прозвучит странно, но за эти 10 лет мы не подписали ни одной бумаги. Мы договариваемся. Не всегда, конечно, это хорошо.

Какие планы на Минеева? Думаю, что бой, например, по боксу с Александром Емельяненко, если Саша будет в порядке, можно было бы организовать. Именно хороший Саша, в хорошей форме. В плохой форме Саша не нужен, чтобы Вова его не избил по боксу. Уже представляю, что Саша мне ответит... А вот Емельяненко в хорошей форме и Минеев в хорошей форме — это отличный бой по боксу.